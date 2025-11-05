Wolters Kluwer voit sa croissance organique accélérer au 3ème trimestre
Le groupe, qui fournit des informations, des services et des logiciels professionnels aux entreprises, a enregistré une croissance interne de 6% au niveau de son chiffre d'affaires sur le trimestre clos fin septembre, à comparer avec une hausse de 5% sur les six premiers mois de l'année.
Son chiffre d'affaires sur les neuf premiers mois de l'année s'est accru de 7% à taux de changes constants, avec une progression de 7% en données organiques de ses revenus récurrents, qui génèrent désormais 84% de l'activité totale de l'entreprise.
Wolters a par ailleurs maintenu ses prévisions d'une marge opérationnelle ajustée entre 27,1% et 27,5% cette année, contre 27,1% en 2024, et d'un flux de trésorerie allant de 1,25 à 1,30 milliard d'euros, contre 1,276 milliard l'an dernier.
Après avoir bouclé un programme de rachat d'actions d'un milliard d'euros, le groupe a décidé de lancer un nouveau plan d'acquisition de titres pour un montant de 200 millions d'euros.
'Cela va lui permettre de tirer parti de manière opportuniste de la récente faiblesse du cours de Bourse', souligne un analyste.
A la Bourse d'Amsterdam, l'action progressait de 1,7% mercredi en début d'après-midi suite à cette publication, mais accuse encore un recul d'environ 32% depuis le début de l'année.
