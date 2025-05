Wolters Kluwer: une acquisition en Tchéquie information fournie par Cercle Finance • 05/05/2025 à 07:07









(CercleFinance.com) - Wolters Kluwer Legal & Regulatory a fait part vendredi soir de l'acquisition d'Inisoft Group, un éditeur tchèque de logiciels visant à faciliter la conformité à la réglementation dans le secteur de la gestion des déchets.



Cette société emploie 68 personnes et ses solutions, telles qu'Envita, sont utilisées par plus de 3.600 clients, dont des agences gouvernementales, des municipalités, des opérateurs de gestion de déchets et d'autres entreprises.



Cette opération aura un impact non significatif sur les résultats de Wolters Kluwer et devrait atteindre un retour sur capital investi (ROIC) supérieur au coût du capital après impôt (8%) du groupe néerlandais en trois à cinq ans.





