Wolters Kluwer salué pour l'accélération de ses rachats d'actions
Compte tenu de l'évolution récente du cours de l'action, le directoire a décidé d'accélérer ce programme d'un montant d'un milliard d'euros : initialement prévu à la fin de l'année, son achèvement est désormais attendu d'ici le 3 novembre.
'Cette décision reflète notre engagement à accroître la valeur durable à long terme pour toutes les parties prenantes, y compris nos actionnaires, et reflète notre confiance dans la solidité de l'entreprise et dans nos perspectives', explique-t-il.
Par ailleurs, le groupe réaffirme ses objectifs pour l'ensemble de 2025, précisant que les performances de ses cinq divisions à fin août se montrent conformes aux perspectives fournies à l'occasion de sa dernière publication semestrielle.
Valeurs associées
|116,7500 EUR
|Euronext Amsterdam
|+6,18%
