Wolters Kluwer salué pour l'accélération de ses rachats d'actions
information fournie par Zonebourse 18/09/2025 à 16:21

Wolters Kluwer s'adjuge plus de 5% à Amsterdam, au lendemain de l'annonce par le groupe néerlandais des solutions, logiciels et services d'information professionnelle, qu'il accélérera l'exécution de ses rachats d'actions prévus pour 2025.

Compte tenu de l'évolution récente du cours de l'action, le directoire a décidé d'accélérer ce programme d'un montant d'un milliard d'euros : initialement prévu à la fin de l'année, son achèvement est désormais attendu d'ici le 3 novembre.

'Cette décision reflète notre engagement à accroître la valeur durable à long terme pour toutes les parties prenantes, y compris nos actionnaires, et reflète notre confiance dans la solidité de l'entreprise et dans nos perspectives', explique-t-il.

Par ailleurs, le groupe réaffirme ses objectifs pour l'ensemble de 2025, précisant que les performances de ses cinq divisions à fin août se montrent conformes aux perspectives fournies à l'occasion de sa dernière publication semestrielle.

