Wolters Kluwer: plongeon avec le départ de la CEO information fournie par Cercle Finance • 26/02/2025 à 15:02









(CercleFinance.com) - Wolters Kluwer dévisse de près de 10% à Amsterdam, après l'annonce par le groupe d'édition, en marge de la publication de ses résultats annuels, du départ prévu en février 2026 de sa présidente du conseil exécutif et CEO, Nancy McKinstry.



Lors de l'AG du 15 mai prochain, le conseil de surveillance nommera Stacey Caywood, l'actuelle CEO de Wolters Kluwer Health, comme membre du conseil exécutif, en vue de la désigner comme nouvelle CEO du groupe dans un an.



Sur son exercice 2024, Wolters Kluwer a engrangé un BPA ajusté en hausse de 9% à 4,97 euros, avec une marge opérationnelle ajustée de 27,1% pour un chiffre d'affaires en croissance organique de 6%, à 5,92 milliards d'euros.



Un dividende total en hausse de 12% à 2,33 euros sera proposé pour 2024, ainsi que des rachats d'actions pour un milliard d'euros en 2025. Pour l'année en cours, le Néerlandais prévoit une hausse en pourcentage 'à un seul chiffre moyen' de son BPA ajusté.





