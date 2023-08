Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wolters Kluwer: hausse de 6% du BPA au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 02/08/2023 à 08:40









(CercleFinance.com) - Wolters Kluwer publie au titre du premier semestre 2023 un BPA ajusté en hausse de 6% à 2,17 euros, mais une marge opérationnelle en repli de 2,1 points à 26,1%, 'reflétant l'augmentation des coûts de personnel et des investissements dans l'innovation'.



A 2,72 milliards d'euros, le chiffre d'affaires du groupe néerlandais de logiciels et services d'information a augmenté de 4% à taux de changes constants et de 6% en organique, avec notamment 'une dynamique forte continue des revenus récurrents'.



Wolters Kluwer va proposer un dividende semestriel de 0,72 euro par action, représentant 40% du dividende total de l'année précédente, et confirme son objectif d'une amélioration de la marge pour l'ensemble de l'année 2023.





