Wolters Kluwer: croissance à neuf mois moins forte que prévu

(CercleFinance.com) - Wolters Kluwer a fait état mercredi de résultats à neuf mois inférieurs aux attentes, une rare contre-performance pour l'éditeur néerlandais, qui n'entraînait qu'une sanction limitée en Bourse.



Wolters - qui édite des informations professionnelles dans les domaines juridique, fiscal et scientifique - affichait au 30 septembre une marge opérationnelle ajustée de 26,1%, en baisse de 1,5 point d'une année sur l'autre.



Son chiffre d'affaires affiche, lui, une croissance organique de 5% sur la période, grâce au dynamisme des revenus récurrents, qui représentent maintenant 82% de son activité totale.



Les analystes attendaient toutefois mieux, puisque le consensus s'était établi à +6% sur les neuf premiers mois de l'année.



Dans une note de réaction, les équipes d'UBS expliquent que cette croissance décevante est surtout le fait d'une hausse de l'activité moins élevée que prévu dans les métiers de performances d'entreprise et ESG.



Wolters Kluwer - qui a vu son flux de trésorerie disponible reculer de 11% sur les neuf premiers mois de l'année - a maintenu sa perspective d'un cash flow libre de l'ordre de 1,2 milliard d'euros cette année, contre 1,22 milliard en 2022.



Le groupe vise toujours une hausse de 5% à 10% (non compris) de son bénéfice par action pour 2023 ainsi qu'une marge opérationnelle ajustée en progression à 26,1%-26,5%.



Vers 12h30, le titre Wolters perdait 3,5% alors que l'AEX reculait de 0,2% et que l'indice regroupant les valeurs média européennes cédait 0,8%.





