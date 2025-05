Wolters Kluwer: acquisition de IntelliLearn information fournie par Cercle Finance • 30/05/2025 à 15:07









(CercleFinance.com) - Wolters Kluwer Health annonce que sa division Health, Learning, Research & Practice a acquis IntelliLearn, un fournisseur australien de solutions de formation en ligne destinées aux écoles d'infirmiers en Australie et aux États-Unis.



IntelliLearn, fondée en 2010 à Adélaïde, propose des contenus axés notamment sur la sécurité médicamenteuse et le calcul médical. Ses solutions cloud sont utilisées en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Canada et aux États-Unis. L'équipe, composée de sept employés à temps plein et d'un réseau de prestataires, rejoint désormais Wolters Kluwer Health.



Wolters Kluwer prévoit un retour sur investissement supérieur à son coût moyen pondéré du capital d'ici trois à cinq ans, avec un effet jugé immatériel sur son bénéfice ajusté.





Valeurs associées WOLTERS KLUW 156,6000 EUR Euronext Amsterdam +0,38%