Wolters Kluwer: acquisition de Brightflag dans l'IA

(CercleFinance.com) - Wolters Kluwer a annoncé jeudi avoir signé un accord en vue de faire l'acquisition de Brightflag, une start-up irlandaise spécialisée dans les logiciels de gestion des dossiers et des dépenses juridiques, pour un montant de 425 millions d'euros en numéraire.



L'éditeur néerlandais souligne que cette opération va lui permettre de se renforcer dans les logiciels juridiques destinés aux PME, là où son offre se destinait jusqu'ici aux grandes entreprises et à leurs cabinets d'avocats.



Créée en 2014, Brightflag est à l'origine d'une plateforme alimentée par l'IA permettant de rationaliser la gestion des dossiers, de maîtriser les dépenses juridiques et d'améliorer la collaboration entre les services juridiques internes et les conseils externes.



L'entreprise compte 155 employés à temps plein, tous appelés à rejoindre la division juridique et réglementaire (Legal & Regulatory) de Wolters Kluwer.



En 2024, Brightflag a vu son chiffre d'affaires augmenter de 36% à environ 22 millions d'euros pour un revenu annuel récurrent (ARR) qui s'élevait à 27 millions d'euros à la fin du mois d'avril.



Les revenus de Brightflag sont récurrents à environ 95%, et proviennent à environ 60% de clients américains.



L'acquisition devrait générer un retour sur capital investi (ROIC) égal ou supérieur au coût moyen pondéré du capital après impôts de Wolters Kluwer (8%) d'ici la cinquième année de détention.



A court terme, l'impact sur le bénéfice ajusté de Wolters Kluwer devrait cependant être négligeable.



La finalisation de l'acquisition est attendue au mois de juin.





