Wolters Kluwer a annulé six millions d'actions
information fournie par Zonebourse 19/09/2025 à 13:45
Suite à cette annulation, le nombre d'actions en auto-détention s'élève désormais à 2 793 930, un nombre représentant actuellement 1,2% du total des actions émises par le groupe néerlandais de solutions, logiciels et services d'information professionnelle.
Ces titres auto-détenus pourront être employés à des fins de réduction de capital, mais une partie pourra être conservée et utilisée pour faire face à des obligations futures dans le cadre de programmes d'intéressement fondés sur des actions.
Valeurs associées
|114,4000 EUR
|Euronext Amsterdam
|-1,80%
