Wizz Air cherche à s'implanter aux États-Unis, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La compagnie aérienne à bas prix Wizz Air WIZZ.L a demandé l'autorisation de voler vers les États-Unis, quelques mois après avoir fermé sa base d'Abu Dhabi et réduit ses plans d'expansion au Moyen-Orient, a rapporté Bloomberg News lundi.
Reuters n'a pas pu vérifier cette information de manière indépendante.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer