 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Wizz Air cherche à s'implanter aux États-Unis, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 26/01/2026 à 14:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La compagnie aérienne à bas prix Wizz Air WIZZ.L a demandé l'autorisation de voler vers les États-Unis, quelques mois après avoir fermé sa base d'Abu Dhabi et réduit ses plans d'expansion au Moyen-Orient, a rapporté Bloomberg News lundi.

Reuters n'a pas pu vérifier cette information de manière indépendante.

Valeurs associées

WIZZ AIR
1 299,000 GBX LSE -1,44%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank