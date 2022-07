WIZIBOAT : RESULTATS ANNUELS 2021-2022 ET PERSPECTIVES

WIZIBOAT (ISIN : FR00140047H7 - Mnémonique : MLWIZ), la première application de référence dans la location de courte durée de bateaux partagés en libre-service, annonce ses résultats annuels pour l'exercice 2021-2022 de 12 mois clôturé le 31 mars 2022.

Pour rappel compte tenu de la modification de la date de clôture au 31 mars, l'exercice précédent était un exercice réduit de 3 mois (1 er janvier au 31 mars 2021) rendant la comparaison non pertinente.

Le chiffre d'affaires sur l'exercice ressort à 0,69 M€ composé de la vente de forfaits. Il est en croissance de +69% par rapport au dernier exercice de 12 mois couvrant l'année calendaire 2020. Cette performance est toutefois inférieure à l'objectif visé d'1,0 M€ en raison du ralentissement des ventes de forfaits dans la deuxième partie de l'exercice dans un contexte économique plus difficile et avant évolution des offres commerciales.

Les charges opérationnelles ont continué d'être bien maitrisées dans cette phase de développement permettant de limiter la perte d'exploitation à -0,34 M€. Le résultat net ressort quant à lui à -0,45 M€ intégrant un résultat exceptionnel de -0,13 M€ lié aux frais d'admission sur le marché boursier.

La société n'a quasiment pas d'endettement financier et la trésorerie disponible qui ressortait à 0,01 M€ au 31 mars a été renforcée par l'augmentation de capital de 0,325 M€ réalisée en mai dernier qui permet à Wiziboat de poursuivre son développement.

Les états financiers de l'exercice 2021-2022 et le rapport de gestion sont consultables sur le site Wiziboat dans la rubrique « investisseurs » ou sur le site actusnews.com

Perspectives sur l'exercice 2022-2023

WIZIBOAT a démarré sa nouvelle saison avec ambition, conforté par la croissance du nombre de concessionnaires-partenaires qui a continué de croître grâce à un « bouche à oreille » très positif autour du succès de l'offre et du modèle économique gagnant-gagnant de WIZIBOAT. Pour rappel , une partie des forfaits payés par les clients est reversée aux concessionnaires en contrepartie de la mise à disposition et de l'entretien des bateaux. Ce modèle leur permet notamment de développer des revenus complémentaires et pérennes.

WIZIBOAT est ainsi présent aujourd'hui dans 27 Wizibases (contre 21 à fin avril 2021). Le nombre de forfait commercialisé auprès des clients est en hausse, supérieur à 800 fin juillet, comparé à un peu plus de 600 sur l'ensemble de l'exercice précédent, avec de plus un prix moyen unitaire à la hausse, permettant à WIZIBOAT de viser un chiffre d'affaires de 1,5 M€ sur l'exercice avec une perte opérationnelle limitée

Pour faire face à cette demande croissante, les Wizibases ont étoffé le nombre de bateaux mis à disposition portant la flotte à 68 bateaux à date.

Cette croissance commerciale prometteuse confirme l'attractivité de l'offre dans un contexte inflationniste pourtant peu favorable qui peut potentiellement peser sur le budget loisirs des ménages.

Toujours attentif à la demande de ses clients et fort de l'expérience économique des dernières saisons, WIZIBOAT va enrichir sa proposition commerciale en développant, en parallèle des forfaits illimités, une offre « à la sortie » sous réserve d'un paiement d'un droit d'entrée. Cette nouvelle offre va permettre de toucher une clientèle moins locale et saisonnière et de rentabiliser encore plus la flotte.

WIZIBOAT poursuit ainsi activement son développement avec l'objectif d'atteindre le seuil de rentabilité sur l'exercice 2023-2024.

Plus d'informations concernant WIZIBOAT sur : www.wiziboat.com

À propos de WIZIBOAT

Avec une flotte de bateaux situés dans 27 bases partout en France, WIZIBOAT, créé en 2017 à Cannes, propose la première offre nautique par forfait. Grâce à son application innovante, WIZIBOAT est aujourd'hui pionnier dans la location de courte durée de bateaux partagés en libre-service. En associant les concessionnaires à son modèle, WIZIBOAT démocratise l'accès à la navigation et participe à la création de valeur pour l'ensemble de l'écosystème. En phase de croissance active, WIZIBOAT souhaite, dans les années à venir, faire progresser sa communauté de clients et dupliquer son modèle à l'international.

