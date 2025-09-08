Wix.com chute après le dévoilement d'une offre d'obligations convertibles d'un montant de 750 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 septembre - ** Les actions de Wix.com Ltd WIX.O , créateur de sites web basés sur le cloud, ont baissé de 2,5 % en pré-marché à 149,28 $, alors qu'elle cherche à lever des capitaux ** La société basée en Israël annonce () une offre privée d'obligations convertibles à 5 ans à 0% d'un montant de 750 millions de dollars (CBs)

** La société a l'intention d'utiliser le produit à des fins générales, y compris pour financer le rachat d'actions dans le cadre de son programme de rachat existant et pour acquérir des entreprises, des produits, des services ou des technologies complémentaires

** Elle prévoit également d'utiliser une partie du produit pour payer le coût des appels plafonnés, des transactions dérivées pour aider à compenser la dilution

** Avec environ 55,7 millions d'actions en circulation, la société a une capitalisation boursière d'environ 8,5 milliards de dollars

** Les actions de WIX ont terminé vendredi en hausse de 4 % à 153,10 $, ce qui représente une baisse de 29 % depuis le début de l'année ** 22 analystes sur 25 considèrent WIX comme "strong buy" ou "buy" et le reste comme "hold"; le PT médian est de 200 $, selon les données de LSEG