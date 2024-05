WITBE : Witbe élargit son offre de monitoring grâce à la nouvelle technologie d'analyse des flux ABR lancée à l'occasion du NAB Show 2024

Cette nouvelle brique de la technologie Witbe enrichit la mesure de l'expérience utilisateur de données techniques issues du réseau. Les équipes d'ingénierie des broadcasters et fournisseurs de services vidéo peuvent ainsi optimiser leurs investissements technologiques tout en délivrant une qualité d'expérience optimale vérifiée grâce aux mesures des robots vidéo Witbe connectés à des devices réels de test.

Paris, le 14 mai 2024 – 18h00 – Witbe (Euronext Growth – FR0013143872 – ALWIT) , leader de la Supervision de la Qualité d'Expérience utilisateur (QoE) des services vidéo, a lancé, à l'occasion du NAB Show 2024, sa nouvelle technologie ABR Stream Analysis qui permet d'étendre les capacités de monitoring de sa gamme de robots Witbox en analysant les requêtes entre une application vidéo en cours de test et le réseau sur lequel elle s'exécute.

Cette technologie fournit aux broadcasters et fournisseurs de services vidéo des données additionnelles sur la manière dont le flux ABR ( Adaptive Bitrate - Débit adaptatif) affecte l'expérience de visionnage d'un utilisateur.

La technologie de Witbe teste et surveille les contenus et services vidéo diffusés sur des appareils réels afin de mesurer la qualité de l'expérience utilisateur et identifier les problèmes vidéo. La Witbox+ permet aux équipes de monitoring d'observer et de surveiller les services vidéo quel que soit l'appareil sur lequel ils fonctionnent, y compris les Smart TVs et les appareils mobiles.

La technologie ABR Stream Analysis de Witbe offre à ces équipes un niveau supplémentaire de surveillance via la couche réseau. Elle vérifie automatiquement que les profils vidéo de n'importe quel flux sont disponibles, de même que les pistes audios et les sous-titres.

"La technologie ABR Stream Analysis de Witbe a été développée dans la continuité de notre nouvelle technologie Ad Monitoring & Matching, pour aider les opérateurs et broadcasters à tester et contrôler avec précision leurs offres vidéo, analyser la qualité perçue par l'utilisateur par rapport à l'investissement réseau et éviter de dépenser plus en bande réseau pour une surqualité non perceptible à l'œil nu", explique Mathieu Planche, Directeur général de Witbe . "Nous sommes fiers de proposer cette innovation technologique qui permet d'étendre les capacités de monitoring de la Witbox+, le dispositif de test automatisé et de supervision le plus puissant du marché.”

La technologie ABR Stream Analysis de Witbe est disponible à l'achat par une simple mise à jour logicielle sur la Witbox+, mais également en tant que dispositif dédié dans la Witbox ABR , nouvelle offre dans la gamme de robots de Witbe. La Witbox ABR permet aux équipes de monitoring d'exploiter pleinement la nouvelle technologie ABR Stream Analysis et d'effectuer leurs tests de réseau à grande échelle, en exécutant des milliers de sessions simultanément, tout en surveillant les erreurs CDN (content delivery network - réseau de diffusion de contenu) et les signaux de la norme SCTE-35.

Pour plus d'informations sur la technologie Witbe, la suite logicielle et l'ensemble de la gamme Witbox sur www.witbe.net .

A propos de Witbe

Leader sur le marché du monitoring et du test automatisé pour les services vidéo, Witbe offre une approche unique pour superviser la qualité d'expérience délivrée aux utilisateurs de tout type de service vidéo (live, replay, etc.), quel que soit le type d'appareil utilisé (PC, smartphone, STB, SmartTV, etc.) et à travers tous types de réseaux (fibre, 5G, OTT, etc.).

Implanté au niveau international, le groupe compte désormais plus de 300 clients, dans 50 pays différents. Opérateurs télécom, diffuseurs et fournisseurs de contenu, tous font confiance aux robots Witbe pour vérifier la qualité d'expérience de leurs services vidéo.

En 2022, grâce à sa nouvelle gamme de robots Witbox et à une nouvelle version du logiciel Remote Eye Controller, Witbe a rendu ses technologies accessibles au plus grand nombre, à travers n'importe quel navigateur web.

Par la suite, le développement d'algorithmes, l'insertion d‘intelligence artificielle et la mise en place de templates dans le logiciel Workbench permet aux équipes de scripts de tests de travailler 10 fois plus vite et parfois même ne pas avoir à mettre à jour les tests même en cas de modifications de UI. Simplifier la technologie pour faciliter l'utilisation et accroitre la productivité et la collaboration entre les équipes, tels étaient les mots d'ordre de 2023. L'arrivée de l'Ad Monitoring vient compléter l'offre de Witbe en 2024 accompagnée de nombreux avancements visant à donner plus d'indépendance aux utilisateurs des technologies Witbe.

Witbe est côté sur le marché Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0013143872 – Mnémo : ALWIT) et possède des bureaux dans le monde entier, notamment à Paris, New York, San Francisco, Denver, Montréal, Londres, Lisbonne et Singapour.

Plus d'information sur www.witbe.net

Marie-Véronique Lacaze - Président-Directeur général

Mathieu Planche - Directeur général délégué

investors@witbe.net Mathieu Omnes - Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 92

momnes@actus.fr Amaury Dugast - Presse

Tél. : 01 53 67 36 74

adugast@actus.fr