WITBE : Witbe dévoile Witbe Agentic AI à l'occasion du salon IBC 2025

Une révolution dans le monde de l'automatisation des tests et du monitoring, entraînant des gains de productivité mesurables inédits pour les clients

Paris, le 9 septembre 2025 - 18h00 - Witbe (Euronext Growth – FR003143872 – ALWIT), leader mondial du monitoring des flux vidéo et des tests automatisés post-devices, dévoilera officiellement, à l'occasion du salon IBC 2025, qui se déroule du 12 au 15 septembre 2025 à Amsterdam, Witbe Agentic AI , son nouveau système d'intelligence artificielle conçu pour étendre les capacités de test et de surveillance automatisés à destination des fournisseurs de services vidéo.

Witbe Agentic AI marque un tournant décisif pour Witbe et pour l'ensemble du marché du streaming, en permettant aux équipes Qualité de suivre la cadence rapide de développement et la complexité croissante des services de streaming.

Conçue comme la première plateforme de tests et monitoring agent-native , s'appuyant sur une architecture

Gen-AI-first et combinant expertise humaine et apprentissage automatique, cette technologie introduit une nouvelle génération d'automatisation intelligente qui permet de réduire les interventions humaines.

Avec Witbe Agentic AI , qui s'appuie sur la technologie de Witbe, des agents d'intelligence artificielle sont capables de concevoir, exécuter et analyser les tests applicatifs en toute autonomie, tout en s'adaptant aux évolutions constantes des applications et des interfaces. Les bénéfices pour les clients sont immédiats : des mises en production accélérées, une qualité d'expérience garantie, des anomalies détectées avant qu'elles n'affectent l'utilisateur final, et des coûts opérationnels largement optimisés.

« Witbe Agentic AI constitue une évolution majeure de notre technologie. Elle ne remplace pas l'automatisation, elle la renforce. En ajoutant de l'intelligence artificielle et de l'adaptabilité, nous aidons nos clients à faire évoluer leurs tests et leur monitoring avec plus d'efficacité et de confiance », déclare Mathieu Planche, Directeur général délégué de Witbe . « En permettant de simplifier la mise en œuvre des technologies Witbe et d'abaisser les coûts associés, Witbe Agentic AI est un puissant levier de croissance, stimulant non seulement de nouvelles ventes auprès de nos clients existants, mais aussi l'acquisition de nouveaux comptes stratégiques. »

La plateforme Witbe Agentic AI est composée de plusieurs éléments technologiques clés :

Agent “ Designer” : génère automatiquement des plans de test structurés, et définit les objectifs, les critères d'acceptation et les KPIs mesurés pour chaque test. Les plans de test peuvent être créés à partir de requêtes en langage naturel, de “user stories” Jira, ou même convertis depuis des scripts existants, quel que soit le langage de programmation.

" : génère automatiquement des plans de test structurés, et définit les objectifs, les critères d'acceptation et les KPIs mesurés pour chaque test. Les plans de test peuvent être créés à partir de requêtes en langage naturel, de "user stories" Jira, ou même convertis depuis des scripts existants, quel que soit le langage de programmation. Agent " Runner" : exécute les tests de manière autonome, navigue intelligemment dans les applications, gère les éléments d'interface inattendus et adapte dynamiquement les flux de test. Aucune programmation, mise à jour manuelle ou pré-entraînement de l'application n'est nécessaire.

: exécute les tests de manière autonome, navigue intelligemment dans les applications, gère les éléments d'interface inattendus et adapte dynamiquement les flux de test. Aucune programmation, mise à jour manuelle ou pré-entraînement de l'application n'est nécessaire. Agent " Analyst" : assure une classification autonome des erreurs et identifie les problèmes (crashs, échecs de lecture, erreurs réseau ou DRM). Il compare les résultats actuels aux artefacts de tests historiques et améliore continuellement les performances grâce à l'intégration des retours de l'utilisateur.

La plateforme Witbe Agentic AI permet aux diffuseurs, opérateurs et plateformes de streaming d'exécuter et de maintenir des milliers de tests de bout en bout avec une efficacité inégalée, des capacités de récupération intelligente et une forte adaptabilité.

Découvrez Witbe Agentic AI et l'ensemble de la Witbe Software Suite

sur la nouvelle version du site internet de Witbe : Witbe.net

A propos de Witbe

Leader sur le marché du monitoring et du test automatisé pour les services vidéo, Witbe offre une approche unique pour superviser la qualité d'expérience délivrée aux utilisateurs de tout type de service vidéo (live, replay, VOD, streaming OTT etc.), quel que soit le type d'appareil utilisé (PC, smartphone, STB, SmartTV, etc.) et à travers tous types de réseaux (fibre, 5G, OTT, IPTV, etc.).

Grâce à ses robots Witbox et à la Witbe Software Suite, les équipes peuvent reproduire le comportement des utilisateurs sur de vrais appareils pour tester, analyser et garantir la disponibilité, la performance et la qualité des services vidéo. Opérateurs télécoms, diffuseurs et fournisseurs de contenus?: tous font confiance à Witbe pour assurer une qualité d'expérience irréprochable à leurs abonnés

Dernière avancée majeure, Witbe Agentic AI est le premier système de tests automatisés agent-native dédié au test et monitoring des services vidéo. À l'heure où l'IA générative transforme l'industrie, les agents autonomes de Witbe planifie, exécute et analyse les tests à grande échelle, tout en s'adaptant aux évolutions d'interfaces et en optimisant en continu et de façon intelligente la détection des anomalies.

Implanté à l'international et coté sur Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0013143872 – Mnémo : ALWIT), le groupe compte plus de 300 clients dans 50 pays et dispose de bureaux dans le monde entier, notamment à Paris, New York, San Francisco, Denver, Montréal, Londres, Lisbonne, Singapour et Dubaï.

Plus d'information sur Witbe.net .

Marie-Véronique Lacaze - Président-Directeur général

Mathieu Planche - Directeur général délégué

investors@witbe.net Mathieu Omnes - Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 92

momnes@actus.fr Amaury Dugast - Presse

Tél. : 01 53 67 36 74

adugast@actus.fr