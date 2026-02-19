WITBE : Witbe annonce "Agentic SDK", une nouvelle plateforme d'automatisation de tests des services vidéo combinant la puissance de l'IA et l'expertise métier et algorithmique de Witbe

Un framework d'automatisation hybride permettant de combiner la puissance de l'AI agentique à des tests algorithmiques, sur des appareils réels

NEW YORK – 19 février 2026 - Witbe annonce aujourd'hui le lancement d'Agentic SDK, un nouveau framework d'automatisation de tests conçu pour aider les fournisseurs de services vidéo à concevoir, exécuter et faire évoluer l'ensemble de leurs tests QA : tests en laboratoire et monitoring en pré- et post-production.



Agentic SDK réduit considérablement le temps d'intégration, limite la maintenance continue des tests et permet à l'automatisation de gérer de manière autonome les changements d'interface utilisateur imprévus.

Plutôt que de remplacer l'automatisation existante par une IA entièrement autonome, Agentic SDK introduit un modèle hybride qui permet aux équipes d'utiliser l'IA de manière sélective, là où elle apporte un réel bénéfice, tout en préservant la fiabilité, la transparence et la reproductivité des algorithmes indispensables dans les environnements de production.

Faire évoluer l'automatisation de tout appareil pour toutes les applications

Lorsque l'automatisation rencontre la complexité du monde réel, les équipes qualité sont obligées de repenser la manière dont les tests et la supervision sont conçus et passent à l'échelle. Alors que les services vidéo s'étendent sur des centaines d'applications, d'appareils, de systèmes d'exploitation et de marchés, l'automatisation doit gérer une variabilité constante tout en fournissant des résultats précis et reproductibles.

L'IA apporte la flexibilité nécessaire pour naviguer dans des interfaces changeantes et des conditions imprévisibles, tandis que la logique déterministe des tests algorithmiques conserve l'automatisation stable et des indicateurs de performance (KPI) mesurables.

En combinant ces deux approches au sein d'un framework unique et maitrisé, l'automatisation peut s'étendre à des workflows complexes tout en réduisant l'intervention manuelle et le coût à long terme de maintenance des scripts.

Une plateforme unique, plusieurs méthodes d'automatisation

Agentic SDK a été conçu comme une plateforme d'automatisation unique que les équipes peuvent adopter selon leurs besoins. Les clients peuvent exécuter des tests simples et ponctuels basés sur leurs objectifs métiers, introduire des mesures plus complexes via des scénarios prédéfinis avec une exécution hybride, ainsi que personnaliser les tests en utilisant un SDK IA natif, basé sur Python, le tout au sein du même framework.

Cette approche permet à des équipes qualité ayant différents niveaux de maturité de travailler à partir d'un socle commun, sans imposer un modèle d'automatisation unique.

Automatisation 100% agentique, pour des résultats immédiats

Pour les équipes qui débutent ou qui effectuent des validations ponctuelles, la meilleure option est le test automatisé piloté entièrement par l'IA agentique. Les utilisateurs peuvent décrire un objectif de test en langage naturel, puis le système génère, exécute et analyse les tests automatiquement et de manière autonome sur des appareils réels.

Ce mode est pensé pour les tests exploratoires rapides et la validation de versions, permettant de passer de l'intégration aux premiers résultats en quelques jours plutôt qu'en semaines ou en mois. Les équipes peuvent affiner les étapes générées si nécessaire, tandis que l'exécution agentique gère la navigation et l'adaptation pendant les tests.

Exécution hybride avec des scénarios prédéfinis

Pour les tests continus, Witbe propose des scénarios préconfigurés, basés sur son expertise métier dans la supervision et le contrôle qualité. Ces scénarios fournissent des KPIs fiables pour des cas d'utilisation courants tels que l'assurance qualité, la surveillance de chaines vidéo en temps réel et la vérification des vidéos à la demande (VOD).

L'exécution combine la logique algorithmique avec l'assistance agentique uniquement lorsque cela est nécessaire, permettant une automatisation fiable 24h/24 et 7j/7 sans la charge de maintenance qui pouvait être associée aux scripts traditionnels. Ce modèle hybride garantit des résultats cohérents tout en laissant l'automatisation s'adapter de manière transparente aux changements d'interface utilisateur, aux événements imprévus sur tous les appareils, sans interrompre les scénarios ni nécessiter d'adaptation manuelle.

Personnalisation complète avec Agentic SDK

Pour les cas d'utilisation avancés, Agentic SDK offre un accès complet à un environnement d'automatisation ouvert et extensible. Les équipes qualité peuvent créer, modifier et étendre leurs scripts de tests en utilisant un mélange d'étapes algorithmiques pilotées par l'IA, définir des KPIs personnalisés et concevoir des composants d'automatisation réutilisables.

Le SDK fournit un environnement natif pour l'IA, basé sur Python et conçu pour une exécution sécurisée à grande échelle. Il permet aux clients d'aller au-delà des tests et d'appliquer l'automatisation agentique à des tests vidéo plus larges. Cette flexibilité permet aux équipes d'innover sans perdre le contrôle.

Conçu pour des tests sur des appareils réels

Agentic SDK s'intègre nativement à l'infrastructure de test sur appareils réels de Witbe, permettant à l'automatisation agentique de fonctionner sur les mêmes télévisions connectées, décodeurs, appareils mobiles et navigateurs que ceux utilisés par les véritables utilisateurs des services vidéo.

Cette approche hybride reflète l'expertise de longue date de Witbe dans le test et le contrôle des services vidéo sur des appareils physiques. Avec plus de deux décennies d'expérience au service des diffuseurs, des plateformes de streaming et des opérateurs du monde entier, Witbe a bâti sa technologie autour de test fiables, qui reproduisent l'usage des services vidéo en conditions réelles ; des principes qui constituent désormais le fondement d'Agentic SDK.

« L'IA évolue rapidement et, dans bien des cas, elle est simplement ajoutée aux produits, sans changer véritablement leur mode de fonctionnement », déclare Mathieu Planche, Directeur général délégué de Witbe. « Chez Witbe, le machine learning a toujours fait partie du produit : de nos premiers algorithmes aux systèmes agentiques d'aujourd'hui. Avec Agentic SDK, nous redéfinissons drastiquement la conception de nos tests, et du monitoring, en combinant l'IA agentique et la logique algorithmique, dans un framework uniforme et maîtrisé. Cela marque un changement structurel pour notre industrie et pour la manière dont les services vidéo seront testés et exploités à l'avenir.»

Disponibilité

Agentic SDK de Witbe est disponible dès aujourd'hui en tant que composant de la plateforme d'automatisation et de supervision de Witbe. Il est livré avec la dernière version de la Witbe Suite, la version 41, et est entièrement compatible avec tous les déploiements Witbox existants. Cela permet aux clients de commencer à l'utiliser instantanément, sans matériel ni infrastructure supplémentaire à déployer, nécessitant uniquement le provisionnement de tokens IA. Le SDK a déjà été présenté à une sélection de clients et de partenaires qui le déploient activement dans leurs tests, tandis que des outils supplémentaires et des cas d'utilisation élargis seront déployés dans les semaines à venir.

Pour plus d'informations et pour faire une demande de démonstration, rendez-vous sur witbe.net/contact-us .

À propos de Witbe

Witbe (Euronext Growth - FR0013143872 - ALWIT) fournit une technologie de test automatisé et de supervision en temps réel sur de vrais appareils, permettant aux diffuseurs, câblo-opérateurs et fournisseurs de services vidéo d'offrir des expériences d'usage de haute qualité sur n'importe quel support : des décodeurs, des Smart TV aux téléphones mobiles et tablettes.

La technologie de Witbe est conçue pour tester et superviser les services vidéo sur de vrais appareils, dans des conditions réelles. Grâce aux robots Witbox et à la suite logicielle Witbe, les équipes reproduisent le comportement des utilisateurs et mesurent la disponibilité, la performance et la qualité vidéo avec des preuves tangibles basées sur l'usage des vidéos. Via le Remote Eye Controller (REC) de Witbe — son NOC virtuel — les équipes peuvent voir, contrôler et opérer à distance des appareils réels, en laboratoire ou en production, depuis n'importe quel navigateur web. L'automatisation est orchestrée via l'Agentic SDK de Witbe, tandis que tous les résultats, enregistrements, KPIs et alertes sont centralisés dans Smartgate, la plateforme d'observabilité, offrant aux équipes QA, opérationnelles et produit une vue partagée de l'état de santé du service.

Agentic SDK, le nouveau framework d'automatisation de Witbe, redéfinit la manière dont l'assurance qualité (QA) et la surveillance vidéo sont conçues, exploitées et mises à l'échelle. Il prend en charge plusieurs niveaux d'automatisation : les équipes peuvent soit exécuter des tests ponctuels à l'aide de commandes en langage naturel assistées par l'IA agentique, soit déployer des cas de tests experts prêts à l'emploi combinant des étapes algorithmiques déterministes avec une IA appliquée uniquement là où elle est nécessaire, ou encore personnaliser et étendre entièrement les scénarios en utilisant Python. Agentic SDK s'adapte aux applications, aux appareils et aux versions de systèmes d'exploitation, s'ajuste aux comportements inattendus et aux changements d'interface utilisateur, et effectue des validations de type humain tout en restant fiable, transparent et mesurable.

Avec plus de 25 ans d'expérience au service des équipes QA et des opérations vidéo, Witbe opère dans le monde entier et bénéficie de la confiance de plus de 300 clients leaders, dont Comcast, Cox, Verizon, Peacock et Orange, dans plus de 50 pays. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.witbe.net .

