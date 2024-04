WITBE : Witbe Ad Monitoring : une technologie inédite de monitoring des publicités spécialement conçue pour les fournisseurs de services vidéo

Identifier les erreurs causées par l'insertion dynamique de publicités sur les vidéos en streaming & fournir des enregistrements vidéo pour vérifier et mesurer la qualité de la diffusion

Un nouvel outil technologique pour permettre aux fournisseurs de services vidéo d'assurer une excellente qualité d'expérience aux spectateurs lors des insertions dynamiques de vidéos publicitaires

Paris, le 2 avril 2024 – 18h00 – Witbe (Euronext Growth – FR0013143872 – ALWIT) , leader de la Supervision de la Qualité d'Expérience utilisateur (QoE) des services vidéo, a lancé sa nouvelle technologie Ad Monitoring . Cette technologie a été développée pour identifier et résoudre les erreurs de lecture (écrans figés, les mires, les écrans noirs, les crashs d'application, etc.) causées par l'insertion dynamique de publicités dans les flux vidéo en streaming.

Grâce à la technologie Ad Monitoring de Witbe, les fournisseurs de services vidéo, en particulier ceux dont le modèle économique repose sur la publicité, peuvent désormais mesurer avec précision la qualité de la diffusion des publicités sur divers appareils réels tels que les Smart TV, les tablettes, les smartphones, les set-top-box, etc. De plus, ils ont la possibilité d'obtenir des enregistrements vidéo utiles en cas d'erreurs.

" Les problèmes liés à l'insertion dynamique de publicités sont fréquents pour les services AVOD (Advertising Video On Demand), les chaînes FAST (services de replay en streaming financés par la publicité) ou les services d'abonnement financés par la publicité. Les équipes de Witbe ont observé que jusqu'à 30% des sessions de visionnage des chaînes FAST sont affectées par un problème d'insertion dynamique de publicité ", commente Yoann Hinard, Directeur des opérations de Witbe . " La technologie inédite Ad Monitoring de Witbe résout ces problèmes en contrôlant automatiquement le succès de l'insertion publicitaire pour les fournisseurs de services vidéo du monde entier . "

Witbe teste et mesure les publicités diffusées sur des appareils réels pour évaluer la qualité perçue par les téléspectateurs. Cette méthode unique fournit des données précises sur les indicateurs de performance les plus importants pour les fournisseurs de services vidéo, telles que la présence de mires, la lecture fluide des publicités, la qualité audiovisuelle par rapport au contenu, ainsi que les interruptions et les ralentissements de la vidéo. Cela garantit que l'insertion dynamique de publicités ne perturbe ni les publicités ni le contenu, ce qui pourrait entraîner un mécontentement chez le spectateur.

La nouvelle fonction Ad Matching de Witbe identifie chaque fois qu'une publicité apparaît, évitant les répétitions et les annonces concurrentes au cours de la même pause publicitaire. Cette technologie permet également de s'assurer de la diffusion des publicités dans leur intégralité.

Witbe Ad Monitoring est déjà déployée et opérationnelle chez plusieurs clients. Alors que de plus en plus de plateformes de streaming intègrent la publicité dans leurs abonnements, cette solution vient compléter l'offre actuelle de testing et monitoring et apporte de nouvelles opportunités de revenus pour Witbe.

La technologie Ad Monitoring de Witbe fournit des enregistrements vidéo comme preuve de la diffusion correcte des publicités, ce qui sécurise les revenus publicitaires des fournisseurs de services vidéo tout en offrant une expérience de visionnage de qualité pour les utilisateurs.

La suite logicielle de Witbe comprend Smartgate , qui génère automatiquement des rapports personnalisés à partir des données de sessions d'Ad Monitoring, Workbench, pour programmer les scenarios de tests et Remote Eye Controller (REC), qui permet l'accès aux appareils de test à distance.

Pour plus d'informations sur la technologie : Witbe Ad Monitoring & Matching technology

A propos de Witbe

Leader sur le marché du monitoring et du test automatisé pour les services vidéo, Witbe offre une approche unique pour superviser la qualité d'expérience délivrée aux utilisateurs de tout type de service vidéo (live, replay, etc.), sur n'importe quel device (PC, smartphone, STB, SmartTV, etc.) et à travers tout réseau (fibre, 5G, OTT, etc.).

Implanté au niveau international, le groupe compte désormais plus de 300 clients, dans 50 pays différents. Opérateurs télécom, diffuseurs et fournisseurs de contenu, tous font confiance aux robots Witbe pour vérifier la qualité d'expérience de leurs services vidéo.

En 2022, grâce à sa nouvelle gamme de robots Witbox et à une nouvelle version du logiciel Remote Eye Controller, Witbe a rendu ses technologies accessibles au plus grand nombre, à travers n'importe quel navigateur web.

Par la suite, le développement d'algorithmes, l'insertion d‘intelligence artificielle et la mise en place de templates dans le logiciel Workbench permet aux équipes de scripts de tests de travailler 10 fois plus vite et parfois même ne pas avoir à mettre à jour les tests même en cas de modifications de UI. Simplifier la technologie pour faciliter l'utilisation et accroitre la productivité et la collaboration entre les équipes, tels étaient les mots d'ordre de 2023. L'arrivée de l'Ad Monitoring vient compléter l'offre de Witbe en 2024 accompagnée de nombreux avancements visant à donner plus d'indépendance aux utilisateurs des technologies Witbe.

Witbe est côté sur le marché Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0013143872 – Mnémo : ALWIT) et possède des bureaux dans le monde entier, notamment à Paris, New York, San Francisco, Denver, Montréal, Londres, Lisbonne et Singapour.

Plus d'information sur www.witbe.net

