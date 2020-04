Witbe : "Une superbe année 2019, de belles opportunités pour la suite"

Publication des résultats 2019

Après la publication de son CA 2019 à 19,1 M€, Witbe publie des résultats 2019 en très forte amélioration, au-dessus de nos attentes, avec un EBITDA de 3,2 M€ (vs 0,6 M€) résultant 1/ d'une amélioration de la marge brute à 87,4% (vs 84,4%) et 2/ de la politique d'optimisation des coûts portant ses fruits en 2019. Si la crise sanitaire induit des reports de signatures, la dynamique actuelle devrait se poursuivre à moyen terme.

Recommandation

Après actualisation de notre modélisation et notamment des paramètres de marché, notre objectif de cours ressort à 4,50 € (vs Sous Revue) et notre recommandation passe à l'Achat (vs Sous Revue). Nous sommes confiants dans la capacité du Groupe à continuer sur la dynamique actuelle de croissance rentable.