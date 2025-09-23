WITBE : Résultats semestriels 2025 - Perspectives

Résultats semestriels 2025

Chiffre d'affaires de 7,7 M€ en repli de -26% face à un environnement économique et géopolitique très dégradé

Matérialisation de 1,9 M€ d'économies au 1 er semestre 2025 : perte d'EBITDA limitée à -0,9 M€

Poursuite de l'adaptation de la structure organisationnelle aux nouvelles conditions de marché, tout en préservant les fondamentaux de l'entreprise

Perspectives

Accent sur le développement commercial de Witbe Agentic AI, révolution dans le monde de l'automatisation des tests et du monitoring, source de productivité inédite pour les clients

Objectif 2025 : chiffre d'affaires annuel supérieur à 20 M€

Paris, le 23 septembre 2025 - 18h30 - Witbe (Euronext Growth – FR003143872 – ALWIT), leader mondial du monitoring des flux vidéo et des tests automatisés post-devices, publie ses résultats semestriels 2025 (au 30 juin 2025), arrêtés par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 23 septembre 2025.

Données consolidées en M€ - non auditées

Normes françaises S1 2024

(6 mois) S1 2025

(6 mois) Chiffre d'affaires 10,427 7,654 Marge brute [1] 9,206 6,895 Taux de marge brute (en % du chiffre d'affaires retraité) 88,3% 90,1% Charges d'exploitation 11,031 9,105 dont Charges de personnel 8,319 6,523 dont Autres charges externes 2,609 2,485 EBITDA [2] -0,244 -0,885 Dotations nettes aux amortissements et provisions 1,550 1,634 Résultat d'exploitation -1,794 -2,519 Résultat financier -0,135 -0,583 Résultat exceptionnel -0,005 0,034 Impôt sur les résultats 1,238 0,528 Résultat net -0,696 -2,539

Chiffre d'affaires de 7,7 M€ en repli de -26%

À l'issue du 1 er semestre 2025, Witbe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 7,7 M€, en repli de -26% par rapport au 1 er semestre 2024 (-28% à taux de change constants).

Comme indiqué dans le précédent communiqué de presse, le 1 er semestre 2025 s'est déroulé dans un environnement économique et géopolitique très dégradé sur l'ensemble des géographies, avec des reports, voire des annulations, d'investissements de la part des opérateurs, des broadcasters et des acteurs de la Tech, accentué au 2 ème trimestre par la nouvelle politique commerciale américaine, qui a freiné la prise de décision.

Sur le plan géographique, la zone Amériques a enregistré un recul de -22% (-24% à taux de change constants) sur la période, comparé à un niveau d'activité record au 1 er semestre 2024. En EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique), le chiffre d'affaires s'est replié de -28% (identique à taux de change constants). L' Asie a enregistré un chiffre d'affaires de 0,1 M€.

Au cours du semestre, Witbe a continué de faire évoluer son modèle de vente, afin de s'adapter au contexte économique et répondre aux demandes des clients qui souhaitent réduire leurs coûts d'exploitation (OPEX), et basculer sur des investissements (CAPEX). Cette évolution du modèle de vente n'a cependant que peu d'impact sur l'ARR ( Annual Recurring Revenue - revenu annuel récurrent) des abonnements Cloud et des services de maintenance, qui est demeuré stable sur le semestre.

Taux de marge brute de 90,1% au 1 er semestre 2025 (vs. 88,3% au 1 er semestre 2024)

La marge brute [3] s'est élevée à 6,9 M€ en repli de -25%, similaire au niveau d'activité.

Le taux de marge brute ressort à 90,1% au 1 er semestre 2025, contre 88,3% sur la même période l'an dernier du fait du mix produit (moins de ventes de hardware cette année), et 90,2% sur l'ensemble de l'exercice 2024.

Economies de 1,9 M€ sur la structure de coûts au 1 er semestre 2025

Witbe a bénéficié au 1 er semestre 2025 du plein effet des actions d'optimisation de la structure de coûts menées en 2024.

Les charges de personnel ont ainsi diminué de -22% au 1 er semestre 2025 (-1,8 M€ en valeur), sous l'effet des mesures de réduction des frais de personnel (diminution de l'ordre de 20% des effectifs globaux en 18 mois). À mi-2025, Witbe comptait 124 collaborateurs (effectif moyen hors VIE), contre 135 fin 2024 et 146 à fin 2023.

Après avoir marqué un recul de -11% sur l'ensemble de l'exercice 2024, les charges externes sont en légère baisse de -5% au 1 er semestre 2025 (-0,1 M€ en valeur).

Au total, les charges d'exploitation se sont inscrite en recul de -17% au 1 er semestre 2025 (-1,9 M€ en valeur).

Nouvelles évolutions organisationnelles en 2025 pour faire face aux conditions de marché

Dans la continuité de ces actions, le groupe a procédé au 1 er semestre 2025 à de nouvelles évolutions organisationnelles, afin de simplifier la structure et améliorer la performance de l'entreprise. Ces nouvelles optimisations génèreront des économies du même ordre à compter du 2 nd semestre 2025, avec un plein effet en 2026.

De plus, les politiques de recrutement, de marketing et les dépenses de fonctionnement (frais de déplacement, VIE, portage salarial, etc.) font l'objet d'une vigilance accrue, sans obérer la capacité de la société à renouer avec la croissance lors de la reprise de l'activité, attendue au 2 nd semestre 2025.

Perte d'EBITDA limitée à -0,9 M€ au 1 er semestre 2025

Grâce aux mesures d'optimisation de la structure de coûts, la perte d'EBITDA [4] a été limitée à -0,9 M€ au 1 er semestre 2025, à comparer à un perte d'EBITDA de -0,2 M€ un an plus tôt.

Les dotations nettes aux amortissements, dépréciations et provisions s'élévent à 1,6 M€, liéee aux immobilisation incorporelles des projets de R&D.

Le résultat d'exploitation s'est élevé à -2,5?M€ au 1 er semestre 2025, contre -1,8 M€ un an plus tôt.

Après comptabilisation d'un résultat financier de -0,6 M€ (-0,12 M€ lié au coût de la dette financière et -0,4 M€ relatif à des pertes de change latentes) et en l'absence de résultat exceptionnel, le résultat net part du groupe s'élève à -2,5 M€ au 1 er semestre 2025.

Cash-flow d'exploitation de +1,3 M€ au 1 er semestre 2025, variation de trésorerie limitée à -0,5 M€

En dépit du recul de ses résultats au 1 er semestre 2025, Witbe a enregistré un cash-flow d'exploitation de +1,3 M€, porté par une variation positive du BFR (besoin en fonds de roulement) à hauteur de +2,3 M€, sous l'effet de la diminution des stocks, d'une gestion optimisée du compte fournisseurs et du CIR (Crédit d'Impôt Recherche) encaissé sur la période (1,1 M€).

Les flux d'investissements, consacrés à la R&D et la politique d'innovation produits, se sont élevés à 1,3 M€, en diminution par rapport au 1 er semestre 2024 (1,6 M€).

Au 1 er semestre, Witbe a procédé à 0,5 M€ de remboursements de dettes financières, sans émettre de nouveaux emprunts.

Au final, la variation de trésorerie s'est établie à -0,5 M€ sur le semestre.

Au 30 juin 2025, la trésorerie disponible s'établissait à 0,4 M€ pour des dettes financières ramenées à 3,5 M€ (vs. 3,7 M€ à fin 2024 et 4,3 M€ au 30 juin 2024), dont 0,9 M€ de Prêt Garanti par l'Etat (PGE) en France et 1,9 M€ de Prêt participatif Relance (PPR).

Données consolidées en M€ - non auditées - normes françaises 12/24 06/25 Données consolidées en M€ - non

auditées - normes françaises 12/24 06/25 Actif immobilisé 9,128 8,787 Capitaux propres 5,078 3,482 dont R&D activée nette 8,328 8,106 Dettes fournisseurs 1,663 3,403 Stocks et encours 0,809 0,495 Emprunts et dettes financières 3,713 3,494 Créances clients 5,534 5,081 Autres passifs 9,914 9,532 Autres actifs circulants 4,170 5,113 dont produits constatés d'avance 4,404 4,440 Trésorerie disponible 0,727 0,435 TOTAL ACTIF 20,369 19,911 TOTAL PASSIF 20,369 19,911

Perspectives : un tournant technologique stratégique avec Witbe Agentic AI

Le lancement de Witbe Agentic AI , officiellement dévoilé lors de l'IBC en septembre 2025, marque un tournant décisif pour Witbe et pour l'ensemble du marché du streaming, en permettant aux équipes Qualité de suivre la cadence rapide de développement et la complexité croissante des services de streaming.

Conçue comme la première plateforme de tests et monitoring agent-native, s'appuyant sur une architecture

Gen-AI-first , cette technologie introduit une nouvelle génération d'automatisation intelligente qui permet de réduire les interventions humaines.

Avec Witbe Agentic AI , des agents d'intelligence artificielle sont capables de concevoir, exécuter et analyser les tests applicatifs de manière autonome, tout en s'adaptant aux évolutions constantes des applications et des interfaces. Les bénéfices pour les clients sont immédiats : des mises en production accélérées , une qualité d'expérience garantie , des anomalies détectées avant qu'elles n'affectent l'utilisateur final, et des coûts opérationnels largement optimisés .

En simplifiant la mise en œuvre des technologies Witbe et en abaissant considérablement les coûts associés, Witbe Agentic AI constitue un puissant moteur de croissance, en stimulant non seulement l' upsell auprès des clients existants, mais aussi l'acquisition de nouveaux comptes stratégiques. L'adoption massive de cette technologie fera entrer Witbe dans une nouvelle phase de croissance durable et rentable, dès la fin de 2025, consolidant la position de leader mondial de la qualité d'expérience vidéo du Groupe.

Ambition du 2 nd semestre 2025

Grâce à ces leviers d'innovation, à la qualité de son portefeuille clients et à la solidité de ses fondamentaux technologiques, Witbe anticipe une reprise progressive de la demande au cours des prochains mois, avec l'ouverture d'un nouveau cycle d'investissement porté par l'essor de l'intelligence artificielle.

D'ores et déjà, Witbe a enregistré de premières commandes de projets pilote pour Witbe Agentic AI, pour des clients situés de part et d'autre de l'Atlantique.

Au 2 nd semestre 2025, Witbe ambitionne de rattraper une partie du retard d'activité du 1 er semestre, avec la concrétisation de plusieurs projets différés au cours des précédents semestres et l'intégration de Witbe Agentic AI au sein de l'offre de monitoring. D'ores et déjà, le 3 ème trimestre 2025 s'inscrit en nette croissance, supérieure à +20%, avec un chiffre d'affaires supérieur de 1 M€ à celui réalisé au 3 ème trimestre 2024.

Fort de cette dynamique, Witbe se fixe donc pour objectif de réaliser un chiffre d'affaires 2025 supérieur à 20 M€ sur l'ensemble de l'exercice (vs. 22,2 M€ en 2024), et de continuer à recueillir les fruits des actions d'optimisation des coûts menées en 2024 et poursuivies en 2025.

Agenda financier 2025

Date Publication Mardi 27 janvier 2026 Chiffre d'affaires annuel 2025 Mardi 28 avril 2026 Résultats annuels 2025

Les publications interviendront après la clôture du marché Euronext Growth à Paris.

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire.

[1] Marge brute : chiffre d'affaires – achats consommés.

[2] EBITDA : Résultat d'exploitation avant dotations nettes des amortissements et provisions.

