WITBE : Résultats semestriels 2024

Chiffre d'affaires de 10,4 M€, avec un record d'activité au 1 er semestre pour la zone Amériques

EBITDA en progression de +131% porté par les actions d'optimisation : marge d'EBITDA de 9,6%

Nouvelles avancées technologiques de l'offre Witbe, basées notamment sur l'IA, pour simplifier et accélérer les déploiements clients

Priorité donnée à l'accroissement de la rentabilité avec le plein effet des actions d'optimisation au 2 nd semestre

Paris, le 31 octobre 2024 – 18h00 – Witbe (Euronext Growth – FR0013143872 – ALWIT) , le leader du monitoring et des tests automatisés de services vidéo publie ses résultats semestriels 2024 (au 30 juin 2024), arrêtés par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 31 octobre 2024.

Données consolidées en M€ - Normes françaises

Non auditées S1 2023

(6 mois) S1 2024

(6 mois) Variation 2023

(12 mois) Chiffre d'affaires 10,431 10,427 0% 23,203 Chiffre d'affaires retraité [1] 10,232 10,427 +2% 23,004 Marge brute [2] 9,123 9,207 +1% 19,927 Taux de marge brute (en %) 89,2% 88,3% 86,6% Charges d'exploitation 11,393 11,032 -3% 22,147 dont Charges de personnel 7,923 8,319 +5% 15,939 dont Autres charges externes 3,263 2,609 -20% 6,208 EBITDA [3] 0,433 1,000 +131% 2,853 Marge d'EBITDA (en %) 4,2% 9,6% 9,6% 12,4% Dotations nettes aux amortissements et provisions 1,639 1,550 -5% 3,528 Résultat d'exploitation retraité [4] -1,206 -0,550 +0,7 M€ -0,675 Résultat d'exploitation -1,206 -1,794 -1,794 -0,675 Impôt sur les bénéfices -0,003 1,238 +1,2 M€ -0,013 Résultat net -1,297 -0,696 +0,6 M€ -1,538

Chiffre d'affaires de 10,4 M€ au 1 er semestre 2024, en légère progression de +2%

Au 1 er semestre 2024, Witbe a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 10,4 M€. Retraité des ventes aux sous-traitants asiatiques de composants électroniques nécessaires à la fabrication des Witbox, le chiffre d'affaires semestriel est en légère progression de +2% (+2% à taux de change constants).

Le 1 er semestre 2024 est ainsi marqué par un solide niveau d'activité, alors que Witbe avait enregistré un chiffre d'affaires retraité en forte progression sur la première moitié de l'exercice l'an dernier (+16% de croissance au 1 er semestre 2023).

Au 30 juin 2024, l'ARR ( Annual Recurring Revenue - revenu annuel récurrent), qui intègre la valeur annuelle récurrente des contrats Cloud et des contrats de prestations de maintenance logicielle, s'établit à 6,3 M€, traduisant le basculement vers un modèle hybride (achat des Witbox et des licences logicielles associées et abonnements pour le système central (Virtual NOC) et l'hébergement en mode Cloud).

Record d'activité pour un 1 er semestre pour la zone Amériques

Le chiffre d'affaires semestriel de la zone Amériques s'est établi à 6,0 M€, en progression de +3% (identique à taux de change constants). Ce niveau d'activité, qui constitue un record pour un 1 er semestre, constitue une solide performance au regard de la très forte croissance de la zone au 1 er semestre 2023 (+57% de progression du chiffre d'affaires). La zone Amériques représente 58% des ventes du 1 er semestre 2024 (vs. 49% sur l'ensemble de l'année 2023).

En EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique), le chiffre d'affaires s'est élevé à 3,9 M€, en repli de -6% (identique à taux de change constants). La zone EMEA a représenté 38% du chiffre d'affaires semestriel 2024 de Witbe (vs. 46% en 2023).

Enfin, l'Asie a enregistré un chiffre d'affaires semestriel de 0,5 M€, contre 0,2 M€ au 1 er semestre 2023 (montant retraité des facturations de composants à marge nulle pour 0,2 M€ au 1 er semestre 2023).

Taux de marge brute de 88,3% au 1 er semestre 2024

La marge brute [5] semestrielle s'est élevée à 9,2 M€, en légère progression de +1% par rapport au 1 er semestre 2023.

Le taux de marge brute ressort à 88,3% au 1 er semestre 2024, contre 89,2% un an plus tôt qui bénéficiait d'un mix produit plus favorable, et 86,6% sur l'ensemble de l'exercice 2023.

9,6% de marge d'EBITDA au 1 er semestre 2024 (vs. 4,2% au 1 er semestre 2023)

Dans le sillage du 2 nd semestre 2023, sous l'effet des actions de réorganisation menées au cours du dernier exercice, les charges d'exploitation ont été réduites de -3% d'un semestre à l'autre.

Les charges externes ont reculé de -20% , représentant des économies de -0,7 M€ par rapport au 1 er semestre 2023, principalement sur les postes de VIE et sur le portage salarial au Moyen-Orient et en Asie.

Les frais de personnel ont légèrement augmenté de +5% sur la période (+0,4 M€ en valeur), sous l'effet de l'intégration dans les effectifs de Witbe d'une partie des collaborateurs en portage salarial pour les filiales de Singapour et de Dubaï.

À mi-2024, Witbe comptait 130 collaborateurs (hors VIE), contre 146 à fin 2023. La réorganisation ayant eu lieu pendant la 2 nde moitié du 1 er semestre, le 2 nd semestre 2024 matérialisera une baisse plus marquée des frais de personnel.

Ainsi, l'EBITDA [6] s'est élevé à 1,0 M€ au 1 er semestre 2024, en progression de +131% (vs. 0,4 M€ au 1 er semestre 2023), représentant une marge d'EBITDA de 9,6% plus que doublée par rapport à 4,2% un an plus tôt.

Les dotations nettes aux amortissements sont stables à 1,6 M€ au 1 er semestre 2024.

Le résultat d'exploitation s'est élevé à -1,8 M€ au 1 er semestre 2024. En réintégrant le crédit d'impôt recherche (désormais comptabilisé en impôts sur les bénéfices à compter du 1 er janvier 2024 suivant le règlement ANC 2020-01), le résultat d'exploitation retraité s'établit à -0,6 M€, à comparer à -1,2 M€ au 1 er semestre 2023.

Après comptabilisation d'un résultat financier de -0,1 M€ et en l'absence de résultat exceptionnel significatif, le résultat net part du groupe ressort à -0,7 M€ au 1 er semestre 2024 contre -1,3 M€ au 1 er semestre 2023.

Cash-flow d'exploitation de +2,5 M€ au 1 er semestre 2024

Au 1 er semestre 2024, Witbe a enregistré un cash-flow d'exploitation de 2,5 M€, porté notamment par une gestion optimisée des stocks et du poste clients ayant permis une variation positive du BFR (besoin en fonds de roulement) à hauteur de +1,6 M€.

Les flux d'investissements se sont élevés à -1,6 M€, consacrés à la politique d'innovation produits.

Witbe a remboursé 2,0 M€ de dettes financières (nettes des nouveaux emprunts bancaires) au cours du 1 er semestre.

La variation de trésorerie s'est ainsi élevée à -1,0 M€ au 1 er semestre 2024.

Au 30 juin 2024, la trésorerie disponible s'établissait à 0,7 M€ pour des dettes financières ramenées à 4,3 M€ (vs. 6,0 M€ à fin 2023), dont 1,8 M€ de Prêt Garanti par l'Etat (PGE) en France et 1,9 M€ de Prêt participatif Relance (PPR).

A l'actif, les créances clients se sont inscrites en recul à 4,8 M€, contre 5,5 M€ à fin 2023. Les stocks se sont réduits à 1,0 M€ en fin de semestre.

Données consolidées en M€

Normes françaises - Non auditées 12/23 06/24 Données consolidées en M€

Normes françaises - Non auditées 12/23 06/24 Actif immobilisé 9,916 9,936 Capitaux propres 6,607 5,676 dont R&D activée nette 8,718 8,895 Dettes fournisseurs 1,251 1,362 Stocks et encours 1,345 0,952 Emprunts et dettes financières 5,997 4,286 Créances clients 5,485 4,784 Autres passifs 8,175 8,396 Autres actifs circulants 3,782 3,328 dont produits constatés d'avance 4,573 4,315 Trésorerie disponible 1,501 0,722 TOTAL ACTIF 22,029 19,721 TOTAL PASSIF 22,029 19,721

Extension de la zone EMEA avec l'ouverture d'une filiale à Dubaï

Mi-octobre, Witbe a célébré l'ouverture d'une nouvelle filiale à Dubaï (Émirats arabes unis), afin d'étendre sa présence au Moyen-Orient et en Afrique au sein de la zone EMEA.

Cette région est l'un des marchés mondiaux où les services de streaming vidéo connaissent la croissance la plus soutenue. Witbe a débuté son activité dans la région en 2015 et opère activement à Dubaï depuis 2017. Witbe collabore déjà avec de nombreux opérateurs de la région du Golfe, tels que BeIN Media Group ou Intigral.

Dotée d'équipes de vente et de développement commercial, d'ingénierie et d'expérience clients, cette nouvelle filiale de Dubaï témoigne de la volonté de Witbe de renforcer sa collaboration auprès de ses clients locaux en les aidant à offrir la meilleure qualité d'expérience utilisateur possible dans un marché des services vidéo particulièrement compétitif au Moyen-Orient.

Nouvelles avancées technologiques au 1 er semestre 2024

Au cours du 1 er semestre 2024, Witbe a travaillé sur des avancées technologiques visant à améliorer le déploiement des produits, l'expérience utilisateur et la performance de ses applications. Ces travaux témoignent de la volonté de l'entreprise d'être une référence mondiale dans le monitoring et les tests automatisés des services vidéo.

Simplification des déploiements des technologies Witbe

Deux produits innovants ont vu le jour au 1 er semestre afin de simplifier le déploiement des technologies Witbe : Video Mobile Automation et Smart TV Automation . Ils permettent désormais un déploiement plus rapide et plus simple des Witbox qui servent à contrôler des Smartphones et des TV connectées. Les opérateurs et fournisseurs de contenus vidéo qui gèrent une gamme variée d'appareils disposent ainsi de la même simplicité de déploiement, quelque soit le type de device , ainsi qu'un maintien en conditions opérationnelles plus efficace.

Virtual NOC (Network Operations Center – Centre d'opérations du réseau)

Le logiciel REC (Remote Eye Controller), élément central de la galaxie de produits de Witbe, a reçu des évolutions majeures au cours du semestre pour en faire une technologie de NOC virtuel de pointe sur le marché. Ce Virtual NOC permet aux clients de Witbe de visualiser une vidéo de n'importe quel device connecté à une Witbox et de contrôler l'appareil à distance. De nouvelles fonctionnalités telles que les capacités d'enregistrement de la vidéo, ou l'intégration des alertes dans la mosaïque, permettent aux opérateurs de réseaux de résoudre les problèmes en temps réel, et assurent une collaboration plus efficace entre les équipes.

Plateforme d'observabilité : Smartgate

Grâce à des améliorations à différents niveaux de l'application et de nombreuses améliorations de performance, la plateforme d'observabilité Smartgate devient encore plus indispensable pour les clients de Witbe. La nouvelle matrice de comparaison aide les équipes de QA (assurance qualité) à évaluer rapidement si les versions logicielles qu'ils valident respectent leurs objectifs de qualité.

Innovations basées sur l'IA

Les initiatives de Witbe en matière d'IA (intelligence artificielle) au cours du 1 er semestre 2024 ont visé à optimiser le scripting (écriture des scénarios de tests effectués par les Witbox), ainsi que la pertinence de certains indicateurs. La dernière version de l'algorithme Smart Navigate permet désormais de naviguer de manière autonome dans les menus des décodeurs TV ou des Set-top-box. Smart Navigate permet de supporter encore plus d'interfaces utilisateurs, notamment les menus de type « rails », démocratisés par les applications Amazon et Netflix. Les algorithmes de détection des bufferings, qui affectent notamment l'expérience des vidéos de courte durée sur les applications de réseaux sociaux, ont également été améliorés, afin de supporter de nouveaux types de transitions, ainsi que d'amélioration de la précision de la mesure.

Perspectives

Sous l'effet des actions d'optimisation des opérations menées en 2023 et au cours du 1 er semestre 2024, la structure de coûts de Witbe a été sensiblement allégée et les effets vont se matérialiser pleinement au 2 nd semestre 2024, principalement au niveau des frais de personnel.

Parallèlement, l'horizon économique, notamment sur la zone Amériques, témoigne de signaux d'éclaircies auprès des broadcasters et des acteurs de la Tech, même si le contexte politique demeure incertain et avait eu un impact important sur l'activité du groupe en 2020.

La deuxième partie de l'année 2024 se présente toutefois favorablement pour Witbe, et le groupe réitère son objectif d'atteindre un résultat d'exploitation (retraité du CIR) significativement positif en 2024, dans le sillage de l'amélioration déjà matérialisée au 1 er semestre.

Marie-Véronique Lacaze, Présidente-Directrice générale de Witbe, commente :

« Les innovations technologiques des derniers mois ont permis d'améliorer grandement la rapidité de déploiement et le maintien en conditions opérationnelles de nos technologies, tout en proposant aux clients de nouvelles fonctionnalités et algorithmes leur permettant de tirer toujours plus des produits Witbe au quotidien.

Sur les plans technologique, industriel et marketing, Witbe a franchi un nouveau pas au cours des derniers mois pour s'affirmer en tant que référence mondiale dans le monitoring et les tests automatisés des services vidéo.

Comme jamais auparavant, les produits Witbe sont parfaitement alignés avec les attentes du marché et répondent aux besoins de nos clients, des plus petits opérateurs nationaux jusqu'au GAFA, en leur permettant de proposer une expérience utilisateur exceptionnelle à leurs clients. »

Agenda financier

Date Publication Lundi 27 janvier 2025 Chiffre d'affaires annuel 2024 Mardi 22 avril 2025 Résultats annuels 2024

Les publications interviendront après la clôture du marché Euronext Growth à Paris.

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire.

A propos de Witbe

Leader sur le marché du monitoring et du test automatisé pour les services vidéo, Witbe offre une approche unique pour superviser la qualité d'expérience délivrée aux utilisateurs de tout type de service vidéo (live, replay, etc.), quel que soit le type d'appareil utilisé (PC, smartphone, STB, SmartTV, etc.) et à travers tous types de réseaux (fibre, 5G, OTT, etc.).

Implanté au niveau international, le groupe compte désormais plus de 300 clients, dans 50 pays différents. Opérateurs télécom, diffuseurs et fournisseurs de contenu, tous font confiance aux robots Witbe pour vérifier la qualité d'expérience de leurs services vidéo.

Witbe est côté sur le marché Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0013143872 – Mnémo : ALWIT) et possède des bureaux dans le monde entier, notamment à Paris, New York, San Francisco, Denver, Montréal, Londres, Lisbonne et Singapour.

Plus d'information sur www.witbe.net

Marie-Véronique Lacaze - Président-Directeur général

Mathieu Planche - Directeur général délégué

investors@witbe.net Mathieu Omnes - Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 92

momnes@actus.fr Amaury Dugast - Presse

Tél. : 01 53 67 36 74

adugast@actus.fr

Annexes - Indicateurs alternatifs de performance

La réconciliation de l'EBITDA, défini par le résultat d'exploitation, excluant les dotations nettes aux amortissements des immobilisations et incluant le crédit d'impôt recherche (CIR), avec les états comptables, s'établit comme suit.

La comptabilisation du crédit d'impôt recherche (CIR) en produit d'exploitation n'étant plus autorisée à compter de l'exercice 2024 (désormais comptabilisé en impôts sur les bénéfices), il a été calculé un un résultat d'exploitation retraité au 30 juin 2024, en réintégrant le CIR d'un montant de 1 244 K€ sur la période, dans un souci de comparabilité des agrégats avec le 1 er semestre 2023. Au 1 er semestre 2023, le montant du CIR, comptabilisé en produit d'exploitation s'élevait à 1 243 K€.

Données consolidées en M€ - Normes françaises - non auditées S1 2023

(6 mois) S1 2024

(6 mois) Résultat d'exploitation -1,206 -1,794 Crédit Impôt Recherche - 1,244 Résultat d'exploitation retraité -1,206 -0,550 Dotations nettes aux amortissements et provisions 1,639 1,550 EBITDA 0,433 1,000

[1] Le chiffre d'affaires retraité exclut les facturations aux sous-traitants asiatiques des composants électroniques Witbe nécessaires à la fabrication des Witbox (nulles au 1 er semestre 2024 et 199 K€ au 1 er semestre 2023).

[2] Marge brute : chiffre d'affaires – achats consommés. Les achats consommés sont également retraités du montant des composants électroniques Witbe revendus par les sous-traitants asiatiques à la société.

[3] EBITDA : Résultat d'exploitation avant dotations nettes des amortissements et provisions et incluant le crédit d'impôt recherche (CIR).

[4] La comptabilisation du crédit d'impôt recherche (CIR) en produit d'exploitation n'étant plus autorisée à compter de l'exercice 2024 (désormais comptabilisé en impôts sur les bénéfices), il a été calculé un résultat d'exploitation retraité au 30 juin 2024, en réintégrant le CIR d'un montant de 1 244 K€ sur la période, dans un souci de comparabilité de l'agrégat.

[5] Marge brute : chiffre d'affaires – achats consommés. Comme pour le chiffre d'affaires retraité, les achats consommés sont également retraités du montant des composants électroniques Witbe revendus par les sous-traitants asiatiques à la société.

[6] EBITDA : Résultat d'exploitation avant dotations nettes des amortissements et provisions et incluant le crédit d'impôt recherche (CIR).