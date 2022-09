WITBE : Résultats semestriels 2022

Une croissance maitrisée : marge d'EBITDA portée à 13,7%

Un exercice déjà record : 21,0 M€ de chiffre d'affaires déjà réalisé ou à comptabiliser sur l'année 2022

Paris, le 22 septembre 2022 - 18h00 - Witbe (Euronext Growth - FR0013143872 - ALWIT) , le leader de la Supervision de la Qualité d'Expérience utilisateur (QoE) des services numériques publie ses résultats semestriels 2022 (non audités), arrêtés par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 22 septembre 2022.

Données consolidées en M€

Normes françaises S1 2021

(6 mois) S1 2022

(6 mois) 2021

(12 mois) Chiffre d'affaires 7,677 9,435 19,131 Marge brute 1 6,623 8,209 16,546 Taux de marge brute (en %) 86,3% 87,0% 86,5% Charges de personnel 6,672 7,336 14,265 Autres charges externes 1,434 2,247 3,424 EBITDA 2 0,903 1,293 4,162 Marge d'EBITDA (en %) 11,8% 13,7% 21,8% Dotations nettes aux amortissements et provisions 1,353 1,346 2,359 Résultat d'exploitation -0,450 -0,052 1,803 Résultat net -0,240 0,015 2,114 Marge nette (en %) n.a. 0,2% 11,5%

1 Marge brute : Chiffre d'affaires - achats consommés

2 EBITDA : Résultat d'exploitation avant dotations nettes aux amortissements et provisions

Croissance soutenue : 9,4 M€ de chiffre d'affaires au 1 er semestre, déjà 8,6 M€ au 3 ème trimestre

Au 1 er semestre 2022, Witbe a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 9,4 M€, en progression dynamique de +23%. À taux de change constants, la croissance organique semestrielle s'est établie à +18%.

Portées par le dynamisme de l'offre Witbe Cloud, en particulier outre-Atlantique, les ventes du Cloud (abonnements en mode SaaS) ont progressé de +66% au cours du semestre. En intégrant les services de maintenance, le chiffre d'affaires récurrent de Witbe a augmenté de +38% au 1 er semestre 2022 à 3,6 M€, totalisant 38% du chiffre d'affaires semestriel (contre 30% sur l'ensemble de l'année 2021). Witbe s'est fixé pour objectif d'atteindre un niveau cible de 50% de chiffre d'affaires récurrent à moyen terme.

Sur le plan géographique, la zone Amériques a enregistré une croissance soutenue de +29% (+16% à dollar constant), et représente désormais 40% de l'activité de la société à mi-année. En EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique), le chiffre d'affaires a progressé de +8% (+7% à taux de change constants), totalisant 52% de l'activité de Witbe à mi-exercice.

Le 3 ème trimestre est également marqué par une activité extrêmement soutenue, portée notamment par le succès des deux nouveaux modèles de Witbox commercialisés depuis début 2022, la Witbox+ et la WitboxNet. À ce jour, le chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2022 (qui sera clos le 30 septembre) s'élève déjà à 8,6 M€, illustrant la poursuite de la croissance soutenue enregistrée depuis le début d'année.

Croissance rentable : marge d'EBITDA semestriel portée à 13,7%

Grâce à la politique de sécurisation des chaînes d'approvisionnement en Asie et en Europe, la marge brute de Witbe est demeurée à un niveau élevé de 87,0%, en légère amélioration par rapport au 1 er semestre 2021 (86,3%).

Les charges de personnel ont progressé à un rythme modéré de +10% au cours du semestre. Cette progression est essentiellement liée à l'augmentation des effectifs aux Etats-Unis, notamment au sein des équipes commerciales et de production, afin d'accompagner la croissance. À taux de change constants, la progression des charges de personnel s'établit à +6%.

À mi-2022, Witbe comptait 146 collaborateurs, contre 137 à fin 2021.

Après être restées stables en 2021 (+2%), les charges externes ont progressé de +65% au 1er semestre 2022, mais restent maitrisées :

les charges de sous-traitance correspondent au développement des zones Asie et Moyen-Orient ;

les frais de déplacement augmentent sous l'effet du retour de l'activité commerciale en présentiel, mais restent largement inférieurs à ceux d'avant Covid-19 (2 fois moins qu'au 1er semestre 2020 et 4 fois moins qu'au 1 er semestre 2019) ;

semestre 2019) ; Witbe a ouvert plusieurs bureaux au cours du semestre écoulé (Lisbonne, Phoenix, San Francisco, Paris), mais les charges locatives demeurent stables par rapport au même semestre en 2020 ;

le budget publicité et marketing est conforme aux années pré-Covid, résultat de la réouverture des salons professionnels, comme le NAB à Las Vegas ou le ConnecTech Asia à Singapour.

Au total, les charges d'exploitation ont progressé de +18% au cours du semestre, un rythme inférieur à la croissance de l'activité.

L'EBITDA semestriel s'est ainsi élevé à 1,3 M€, en progression de +43% par rapport au 1 er semestre 2021. La marge d'EBITDA semestriel s'établit à 13,7%, contre 11,8% un an plus tôt, établissant un nouveau record pour un premier semestre.

Après prise en compte des dotations nettes aux amortissements et provisions, le résultat d'exploitation et le résultat net semestriel sont à l'équilibre.

Croissance annoncée : 21 M€ de chiffre d'affaires déjà réalisé ou à comptabiliser en 2022

Le 2 nd semestre 2022 s'inscrit dans une tendance comparable à celle du 1er semestre, avec une activité dynamique outre-Atlantique, portée par le succès de la gamme Witbox et l'essor du modèle Cloud.

À mi-septembre, le chiffre d'affaires réalisé ou à comptabiliser sur 2022 s'établit désormais à 21,0 M€, d'ores et déjà supérieur au chiffre d'affaires enregistré sur l'ensemble du dernier exercice (19,1 M€).

Witbe est en route pour réaliser une année 2022 record, sous le signe d'une nouvelle année de croissance soutenue de son activité.

Situation bilancielle au 30 juin 2022

La structure financière de Witbe demeure solide à mi-2022.

Witbe a dégagé un cash-flow d'exploitation de +1,2 M€ au 1 er semestre 2022.

Les stocks affichaient un niveau élevé au 30 juin 2022, du fait de livraisons de projets initialement prévues au 1 er semestre, et décalées au 3 ème trimestre. Les créances clients, à un niveau particulièrement élevé fin 2021, ont été ramenées à 5,3 M€ à la fin du semestre.

Les flux d'investissements se sont élevés à -2,0 M€, en augmentation par rapport au 1 er semestre 2021 (1,6 M€) sous l'effet de la politique d'innovation produits et de l'ouverture des nouveaux bureaux.

Les flux de financement sont négatifs à hauteur de -0,6 M€, constitués des remboursements d'emprunts réalisés au cours du 1 er semestre et de l'annulation du Paycheck Protection Program (PPP) aux Etats-Unis et sa conversion en subventions publiques en mars 2022.

Au 30 juin 2022, la trésorerie disponible s'élevait à 1,3 M€ pour des dettes financières diminuées à 3,7 M€. Elles sont constituées pour l'essentiel du Prêt Garanti par l'Etat (PGE) en France pour 3,5 M€. À mi-2022, l'endettement financier net était limité à 2,3 M€. Post clôture du semestre, Witbe a encaissé le CIR relatif à l'exercice 2021 pour un montant de 1,2 M€.

Données consolidées en M€

Normes françaises 12/21 06/22 Données consolidées en M€

Normes françaises 12/21 06/22 Actif immobilisé 9,047 9,774 Capitaux propres 6,045 5,824 dont R&D activée nette 8,109 8,609 Dettes fournisseurs 0,988 0,993 Stocks et encours 0,874 2,924 Emprunts et dettes financières 4,303 3,675 Créances clients 8,129 5,301 Autres passifs 15,074 13,306 Autres actifs circulants 5,694 4,455 dont produits constatés d'avance 8,078 7,361 Trésorerie disponible 2,666 1,343 TOTAL ACTIF 26,410 23,797 TOTAL PASSIF 26,410 23,797

Agenda financier 2022

Date Publication 26 janvier 2023 Chiffre d'affaires annuel 2022

La publication interviendra après la clôture du marché Euronext Growth à Paris. Cette date est donnée à titre indicatif, elle est susceptible d'être modifiée si nécessaire.

A propos de Witbe

Leader sur le marché du monitoring et du test automatisé pour les services vidéos, Witbe offre une approche unique pour superviser la qualité d'expérience délivrée aux utilisateurs de tout type de service vidéo (live, replay, etc.), sur n'importe quel device (PC, smartphone, STB, SmartTV, etc.) et à travers tout réseau (fibre, 5G, OTT, etc.).

Implanté au niveau international, le groupe compte désormais plus de 300 clients, dans 50 pays différents. Opérateurs telecom, diffuseurs et fournisseurs de contenu, tous font confiance aux robots Witbe pour assurer la qualité d'expérience de leurs services vidéo.

En 2022, grâce à sa nouvelle gamme de robots Witbox et à une nouvelle version du logiciel Remote Eye Controller, Witbe a rendu ses technologies accessibles au plus grand nombre, à travers n'importe quel navigateur web.

Witbe est côté sur le marché Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0013143872 – Mnémo : ALWIT) et possède des bureaux dans le monde entier, notamment à Paris, New York, San Francisco, Denver, Montréal, Londres, Lisbonne et Singapour.

Plus d'information sur www.witbe.net

Marie-Véronique Lacaze - Présidente

Mathieu Planche - Directeur général

investors@witbe.net Mathieu Omnes - Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 92

momnes@actus.fr Amaury Dugast - Presse

Tél. : 01 53 67 36 74

adugast@actus.fr

