WITBE : Report de la publication des résultats semestriels 2024

Paris, le 9 septembre 2024 – 18h00 – Witbe (Euronext Growth – FR0013143872 – ALWIT) , le leader de la Supervision de la Qualité d'Expérience utilisateur (QoE) des services vidéo, annonce le report de la publication de ses résultat semestriels 2024, initialement prévue le 26 septembre 2024.

En raison de l'absence pour longue durée de sa directrice financière, responsable de la comptabilité globale du groupe, Witbe reporte la communication de ses résultats semestriels 2024 et la publication de son rapport semestriel 2024 au 31 octobre 2024. La société s'est organisée afin de pouvoir opérer sans perturbation notable et assurer le respect de cette nouvelle date de publication.

Le nouvel agenda financier de l'exercice 2024 est désormais le suivant :

Date Publication Jeudi 31 octobre 2024 Résultats semestriels 2024 Lundi 27 janvier 2025 Chiffre d'affaires annuel 2024 Mardi 22 avril 2025 Résultats annuels 2024

La publication interviendra après la clôture du marché Euronext Growth à Paris.

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire.

A propos de Witbe

Leader sur le marché du monitoring et du test automatisé pour les services vidéo, Witbe offre une approche unique pour superviser la qualité d'expérience délivrée aux utilisateurs de tout type de service vidéo (live, replay, etc.), quel que soit le type d'appareil utilisé (PC, smartphone, STB, SmartTV, etc.) et à travers tous types de réseaux (fibre, 5G, OTT, etc.).

Implanté au niveau international, le groupe compte désormais plus de 300 clients, dans 50 pays différents. Opérateurs télécom, diffuseurs et fournisseurs de contenu, tous font confiance aux robots Witbe pour vérifier la qualité d'expérience de leurs services vidéo.

Witbe est côté sur le marché Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0013143872 – Mnémo : ALWIT) et possède des bureaux dans le monde entier, notamment à Paris, New York, San Francisco, Denver, Montréal, Londres, Lisbonne et Singapour.

Marie-Véronique Lacaze - Président-Directeur général

Mathieu Planche - Directeur général délégué

