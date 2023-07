WITBE : Progression de +11% du chiffre d'affaires au 1er semestre 2023 - Perspectives

Croissance soutenue de +57% sur la zone Amériques

Progression semestrielle de +87% des ventes de solutions Cloud

Poursuite de la stratégie de déploiement des robots Witbe sur le marché mondial du monitoring des services vidéo

Objectifs 2023 confirmés : 30 M€ de chiffre d'affaires et 5 M€ d'EBITDA

Paris, le 25 juillet 2023 - 18h00 - Witbe (Euronext Growth - FR0013143872 - ALWIT), le leader de la Supervision de la Qualité d'Expérience utilisateur (QoE) des services vidéo publie son chiffre d'affaires semestriel au titre de l'exercice 2023.

Données consolidées non auditées

en M€ - Normes françaises 1 er semestre 2023 1 er semestre 2022 Variation Variation à taux de change constants Chiffre d'affaires 10,4 9,4 +11% +11% dont EMEA 4,2 4,9 -15% -15% dont Amériques 5,9 3,7 +57% +59% dont Asie 0,4 0,8 -49% -49%

Au 1 er semestre 2023, Witbe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 10,4 M€, en progression de +11% par rapport au 1 er semestre 2022. À taux de change constants, la croissance organique semestrielle s'est établie à +11%.

Retraité des ventes aux sous-traitants asiatiques de composants électroniques spécifiques Witbe nécessaires à la fabrication des Witbox 1 , le chiffre d'affaires semestriel 2023 s'est établi à 10,2 M€, en progression comparable de +16% (+17% à taux de change constants).

Cette solide performance semestrielle, conforme aux objectifs annuels, est le fruit de la stratégie de déploiement massif des robots sur le marché mondial du monitoring de la qualité des services vidéo, en particulier sur la zone Amériques qui réalise une croissance semestrielle soutenue de +57%, après une année 2022 déjà dynamique (+73% de croissance annuelle sur cette zone).

Nouvelle progression de +87% des ventes Cloud au 1 er semestre 2023, ARR de 4,3 M€ à fin juin 2023

Les ventes de solutions Cloud (abonnement en mode SaaS) ont continué de progresser à un rythme soutenu. Au 1 er semestre 2023, le chiffre d'affaires réalisé en mode Cloud a ainsi crû de +87%, dont +218% pour la seule zone Amériques.

Au 30 juin 2023, l'ARR (Annual Recurring Revenue), représentant la valeur annuelle récurrente des contrats Cloud signés, s'établit ainsi à 4,3 M€ (vs. 4,1 M€ au 31 décembre 2022).

En intégrant les services de maintenance, le chiffre d'affaires récurrent de Witbe a augmenté de +10% sur la période à 4,0 M€, totalisant 38% du chiffre d'affaires semestriel (contre 29% sur l'ensemble de l'exercice 2022).

+57% de croissance sur la zone Amériques

La zone Amériques a continué de tirer la croissance de Witbe au 1 er semestre 2023, bénéficiant du renforcement des équipes tout au long de l'année 2022. Le chiffre d'affaires semestriel s'est établi à 5,9 M€ outre-Atlantique, en forte progression de +57% (+59% à taux de change constants). La zone représente 56% des ventes totales de Witbe au 1 er semestre 2023.

En EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique), le chiffre d'affaires s'est élevé à 4,2 M€, en repli de -15% (identique à taux de change constants). Pour rappel, la décision stratégique en 2022 d'arrêter les activités historiques de monitoring IT afin de consacrer l'ensemble des efforts sur le marché du monitoring de la qualité des services vidéo impacte exclusivement cette zone géographique. Il convient de souligner la progression de +13% des ventes de solutions Cloud en EMEA au cours du 1 er semestre 2023.

Enfin, l' Asie a enregistré un chiffre d'affaires semestriel de 0,2 M€ (montant retraité des facturations de composants), stable par rapport au 1 er semestre 2022.

Perspectives & confirmation des objectifs 2023

Dans une année 2023 marquée par un contexte économique et un environnement de marché plus imprévisibles, Witbe demeure confiant vis-à-vis de la poursuite d'un rythme de développement soutenu en accélérant sa stratégie de déploiement massif de ses robots sur le marché mondial du monitoring de la qualité des services vidéo.

A mi-année 2023, Witbe confirme ainsi ses objectifs financiers annuels : réaliser un chiffre d'affaires de 30 M€ et un EBITDA de 5 M€.

Agenda financier

Date Publication 26 septembre 2023 (au lieu du 19 septembre 2023) Résultats semestriels 2023 23 janvier 2024 Chiffre d'affaires annuel 2023

Les publications interviendront après la clôture du marché Euronext Growth à Paris. Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire.

1 Le chiffre d'affaires retraité exclut les facturations aux sous-traitants asiatiques des composants électroniques Witbe nécessaires à la fabrication des Witbox. Ces facturations à marge nulle se sont élevées à 199 K€ au 1 er semestre 2023 et 585 K€ au 1 er semestre 2022.

A propos de Witbe

Leader sur le marché du monitoring et du test automatisé pour les services vidéos, Witbe offre une approche unique pour superviser la qualité d'expérience délivrée aux utilisateurs de tout type de service vidéo (live, replay, etc.), sur n'importe quel device (PC, smartphone, STB, SmartTV, etc.) et à travers tout réseau (fibre, 5G, OTT, etc.).

Implanté au niveau international, le groupe compte désormais plus de 300 clients, dans 50 pays différents. Opérateurs telecom, diffuseurs et fournisseurs de contenu, tous font confiance aux robots Witbe pour assurer la qualité d'expérience de leurs services vidéo.

En 2022, grâce à sa nouvelle gamme de robots Witbox et à une nouvelle version du logiciel Remote Eye Controller, Witbe a rendu ses technologies accessibles au plus grand nombre, à travers n'importe quel navigateur web.

Witbe est côté sur le marché Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0013143872 – Mnémo : ALWIT) et possède des bureaux dans le monde entier, notamment à Paris, New York, San Francisco, Denver, Montréal, Londres, Lisbonne et Singapour.

Plus d'information sur www.witbe.net

Marie-Véronique Lacaze - Président-Directeur général

Mathieu Planche - Directeur général délégué

investors@witbe.net Mathieu Omnes - Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 92

momnes@actus.fr Amaury Dugast - Presse

Tél. : 01 53 67 36 74

adugast@actus.fr

