Witbe : Nouvelles perspectives dans l’IA agentique
information fournie par EuroLand Corporate 28/01/2026 à 09:15

Publication du CA 2025


Witbe clôture 2025 avec un chiffre d’affaires de 19,6 M€, en ligne avec l’objectif de 20 M€ malgré un recul de ‑ 12 % sur un an. L ’ activit é s ’ est nettement redressée au second semestre, avec une hausse séquentielle de +54 %. L’ARR atteint 8,8 M€ en fin d’année. Les mesures d’optimisation ont réduit les charges et les effectifs. Le groupe prépare désormais son virage stratégique autour de Witbe Agentic AI pour soutenir l’objectif de 22 M€ de CA en 2026.




Des perspectives prometteuses


Nous pensons que Witbe aborde 2026 avec une trajectoire de croissance prometteuse, soutenue par un objectif de chiffre d’affaires porté à 22 M€. La dynamique devrait être alimentée par l’arrivée d’Agentic SDK, nouvelle brique technologique venant compléter les couches d’IA déjà intégrées dans l’écosystème du groupe.


Après avoir résolu le défi du déploiement grâce à la Witbox, la société s’attaque désormais au principal point de friction de son marché : la création et la maintenance des scénarios de test. Agentic SDK élargit significativement le marché adressable en rendant le scripting accessible aux équipes non techniques, tout en offrant aux profils plus avancés des scénarios préconfigurés et adaptés aux usages « developer ‑ friendly » . Cette montée en productivité devrait mécaniquement encourager l’acquisition d’un plus grand nombre de Witbox et renforcer la logique d’usage grâce à un modèle de facturation combinant abonnement et consommation de tokens. Dans ce cadre, nous estimons que la combinaison Witbox + Agentic SDK constitue un levier capable d’alimenter la croissance récurrente et d’accompagner le virage stratégique engagé autour de Witbe Agentic AI.


Nous relevons nos prévisions de chiffre d’affaires à 22 M€ en 2026e (vs 21,5 M€ précédemment) pour s’accorder avec la guidance du groupe et celle de 2027e à 25,6 M€, en intégrant la montée en puissance attendue de Witbe Agentic AI en Amérique du Nord.



Recommandation


À la suite de cette publication, nous réitérons notre recommandation d’achat et maintenons notre objectif de cours à 2,9 €. Aux niveaux actuels, la valorisation demeure particulièrement attractive : avec une capitalisation de 5,5 M€ et 1,5 M€ de dette nette, la valeur d’entreprise ressort à 7,65 M€ pour un ARR de 8,8 M€. Le titre se traite ainsi à moins de 0,86x l’ARR.

Valeurs associées

WITBE
1,3150 EUR Euronext Paris -2,23%
Copyright © 2026 EuroLand Corporate.

Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 28/01/2026 à 09:15:57.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

