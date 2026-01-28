Witbe : Nouvelles perspectives dans l’IA agentique

Publication du CA 2025

Witbe clôture 2025 avec un chiffre d’affaires de 19,6 M€, en ligne avec l’objectif de 20 M€ malgré un recul de ‑ 12 % sur un an. L ’ activit é s ’ est nettement redressée au second semestre, avec une hausse séquentielle de +54 %. L’ARR atteint 8,8 M€ en fin d’année. Les mesures d’optimisation ont réduit les charges et les effectifs. Le groupe prépare désormais son virage stratégique autour de Witbe Agentic AI pour soutenir l’objectif de 22 M€ de CA en 2026.

Des perspectives prometteuses

Nous pensons que Witbe aborde 2026 avec une trajectoire de croissance prometteuse, soutenue par un objectif de chiffre d’affaires porté à 22 M€. La dynamique devrait être alimentée par l’arrivée d’Agentic SDK, nouvelle brique technologique venant compléter les couches d’IA déjà intégrées dans l’écosystème du groupe.

Après avoir résolu le défi du déploiement grâce à la Witbox, la société s’attaque désormais au principal point de friction de son marché : la création et la maintenance des scénarios de test. Agentic SDK élargit significativement le marché adressable en rendant le scripting accessible aux équipes non techniques, tout en offrant aux profils plus avancés des scénarios préconfigurés et adaptés aux usages « developer ‑ friendly » . Cette montée en productivité devrait mécaniquement encourager l’acquisition d’un plus grand nombre de Witbox et renforcer la logique d’usage grâce à un modèle de facturation combinant abonnement et consommation de tokens. Dans ce cadre, nous estimons que la combinaison Witbox + Agentic SDK constitue un levier capable d’alimenter la croissance récurrente et d’accompagner le virage stratégique engagé autour de Witbe Agentic AI.

Nous relevons nos prévisions de chiffre d’affaires à 22 M€ en 2026e (vs 21,5 M€ précédemment) pour s’accorder avec la guidance du groupe et celle de 2027e à 25,6 M€, en intégrant la montée en puissance attendue de Witbe Agentic AI en Amérique du Nord.

Recommandation

À la suite de cette publication, nous réitérons notre recommandation d’achat et maintenons notre objectif de cours à 2,9 €. Aux niveaux actuels, la valorisation demeure particulièrement attractive : avec une capitalisation de 5,5 M€ et 1,5 M€ de dette nette, la valeur d’entreprise ressort à 7,65 M€ pour un ARR de 8,8 M€. Le titre se traite ainsi à moins de 0,86x l’ARR.