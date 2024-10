WITBE : Nombre d'actions et droits de vote au 30 septembre 2024

Paris, le 22 octobre 2024 - 18h00 - Witbe (Euronext Growth – FR0013143872 – ALWIT) , le leader de la Supervision de la Qualité d'Expérience utilisateur (QoE) des services vidéo, publie, conformément aux articles L. 233-8 II du code de commerce et 223-16 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, le nombre total de droits de vote et d'actions composant son capital social au 30 septembre 2024.

Date Nombre d'actions Nombre total de droits de vote théoriques Nombre total de droits de vote exerçables 30/09/2024 4 118 050 5 902 208 5 890 113

Le nombre de droits de vote exerçables est calculé sur la base de l'ensemble des actions moins celles privées de droit de vote. Au 30 septembre 2024, 12 095 actions étaient auto-détenues dans le cadre du contrat de liquidité, et donc privées de droits de vote.

La diminution du nombre de droits de vote fait suite à la dissolution de la société TANCRED VENTURE, holding d'investissement personnel détenu à parité par les dirigeants fondateurs de Witbe, Marie-Véronique Lacaze et Jean-Michel Planche. Cette société, créé en 2000 pour financer la création de Witbe ainsi que d'autres sociétés innovantes, n'avait plus lieu d'être avec le temps. Le holding détenait 388 815 actions Witbe représentant 777 630 droits de vote (droits de vote double). Ces actions ont été réallouées à parité à Marie-Véronique Lacaze et Jean-Michel Planche

(cf. déclarations AMF n°2024DD992340 et n°2024DD992338) et font désormais l'objet de droits de vote simple.

Consécutivement à cette opération patrimoniale, le Groupe Familial Planche (composé de Marie-Véronique Lacaze, Jean-Michel Planche, Mathieu Planche et Arnaud Planche) détient toujours 2 140 861 actions (soit 51,99% du capital de Witbe) et désormais 3 831 993 droits de vote (soit 64,92% des droits de vote de Witbe).

