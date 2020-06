New York, NY - 29 juin 2020 - Witbe, le leader de la Qualité d'Expérience (QoE) des services numériques, annonce un nouveau partenariat avec Mega Hertz (MHz), intégrateur à forte valeur ajoutée de systèmes pour les équipements de diffusion vidéo et réseau. Ce partenariat fait de MHz un distributeur officiel des technologies Witbe aux Etats-Unis et lui permet de fournir à ses clients la meilleure technologie du marché du monitoring de la qualité d'expérience (QoE).

Dans le cadre de cette collaboration avec MHz, Witbe a développé une offre de monitoring prête à l'emploi capable de superviser la qualité d'une vidéo diffusée depuis n'importe quel décodeur STB (set-top box). Les opérateurs multi-systèmes (MSO) et les câblo-opérateurs améliorent ainsi rapidement et facilement la qualité d'expérience de leurs services vidéo.

« Nous sommes ravis que Witbe rejoigne le catalogue des solutions multi-fournisseurs (MVSS) de Mega Hertz, afin d'apporter aux fournisseurs de services des technologies de monitoring vidéo du meilleur niveau », a commenté Guy Levassar, Directeur du développement commercial chez MHz. « En tant que partenaire technologique de référence, MHz est toujours à la recherche de solutions innovantes et dispose d'un large portefeuille de produits technologiques de pointe. C'est grâce à la stabilité et à l'offre unique de solutions multi-fournisseurs et multi-technologies de MHz que nos clients nous font confiance depuis 1975. »

Marie-Véronique Lacaze, Présidente de Witbe, a ajouté : « Nous sommes fiers que notre technologie de monitoring ait été sélectionnée par MHz. Grâce à ce partenariat, les MSOs et les câblo-opérateurs clients de MHz pourront disposer d'une offre de monitoring particulièrement étudiée pour répondre à leurs besoins opérationnels. Les produits Witbe vont ainsi être utilisés par un plus grand nombre de clients, et nous avons hâte de les aider à améliorer la qualité d'expérience de leurs utilisateurs finaux. »

A propos de Mhz

(MHz - Mega Hertz) is a Value-Add-Partner and Systems Integrator of: digital video, Ethernet and DOCSIS, acquisition, processing and network delivery equipment that Broadband and IP Service Providers have relied-on for unique Multi-Vendor System Solutions (MVSS) that bring advanced

broadband/IP video and internet service delivery to their networks and subscribers.

Pour plus d'informations : www.go2mhz.com

A propos de Witbe

Witbe développe et commercialise des technologies permettant d'analyser la qualité réellement perçue par l'utilisateur des services et des applications proposés par les opérateurs et les fournisseurs de contenus et de services numériques.

Les Robots Witbe, dont les composantes logicielles intègrent des algorithmes propriétaires, sont au coeur de ces technologies. Ils reproduisent, 24h/24 et 7j/7, des actions types d'utilisateurs : regarder une vidéo à la demande sur une tablette, se connecter à son compte bancaire sur un PC, réaliser un achat en ligne depuis un mobile, etc. De manière proactive, ils détectent en temps réel toute dégradation ou dysfonctionnement de service, alertent le fournisseur, analysent les causes et permettent ainsi de réduire les périodes d'indisponibilité et d'améliorer la qualité réellement délivrée à l'utilisateur final.

Les Robots Witbe et les technologies associées sont aujourd'hui adoptés et utilisés par plus de 300 clients dans 45 pays à travers le monde, dont les plus grands opérateurs télécoms mondiaux Tier 1 (Orange, Deutsche Telekom, Telefonica, Bell Canada, etc.), les plus grands câblo-opérateurs

(Comcast, Rogers, etc.), ou de grandes entreprises (banques, groupes d'assurance, etc.).

Witbe est côté sur le marché Euronext Growth à Paris. ISIN : FR0013143872 - Mnémo : ALWIT

Plus d'information sur www.witbe.net

