Witbe : les résultats semestriels se dégradent
information fournie par AOF 23/09/2025 à 18:14

(AOF) - Le premier semestre de Witbe s’est soldé par un chiffre d’affaires en net repli de 26 %, à 7,654 millions d’euros, en raison principalement d’un environnement économique et géopolitique très dégradé. De son côté, l’Ebitda s’est affaissé en passant de -0,244 à -0,885 million d’euros. La même tendance a été observée pour le résultat d’exploitation qui a atteint -2,519 millions d’euros, contre -1,794 millions d’euros un an plus tôt. La perte nette s’est donc logiquement creusée à -2,539 millions d’euros, face à -0,696 million d’euros au premier semestre 2024.

Le spécialiste mondial du monitoring des flux vidéo et des test automatisés post-devices compte mettre l'accent sur le développement commercial de Witbe Agentic AI, une révolution dans le monde de l'automatisation des tests et du monitoring. L'objectif est de générer 20 millions d'euros de revenus cette année.

