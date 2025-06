WITBE : Le protocole DAB d'Amazon, Google et Netflix désormais supporté par les robots Witbox de Witbe

Ce nouveau protocole Device Automation Bus (DAB) permet d'unifier et de standardiser le contrôle à distance des appareils réels utilisés pour la diffusion vidéo. Cela permet ensuite d'effectuer les tests et vérifier leur bon fonctionnement.

Paris, le 19 juin 2025 - 18h00 - Witbe (Euronext Growth – FR003143872 – ALWIT), leader mondial du test et du monitoring des services vidéo, annonce que ses robots Witbox supportent désormais le protocole Device Automation Bus (DAB) . Ce protocole, créé par Amazon, Google (YouTube) et Netflix, permet de contrôler à distance les appareils de streaming – comme les box TV ou les téléviseurs connectés – de manière simple, fiable, et standardisée.

Witbe est la première entreprise à utiliser DAB pour tester la qualité des services vidéo sur des appareils réels. Une démonstration a été faite lors du YouTube Device Partner Summit , les 15 & 16 avril 2025 à Tokyo, où Witbe a montré comment le protocole permet de piloter un appareil à distance comme si on avait la télécommande en main.

Les équipes pouvaient par exemple passer en un clic d'un contrôle infrarouge classique à une commande via DAB, tout en surveillant les performances vidéo en direct dans le tableau de bord Smartgate de Witbe. Cela rend le Remote Eye Controller, véritable Virtual NOC (centre de supervision virtuel à distance), encore plus polyvalent.

« DAB est une vraie avancée pour le contrôle des appareils réels dans le cadre des tests post-devices », déclare Mathieu Planche, Directeur général délégué de Witbe . « Nous sommes fiers de collaborer avec les leaders du secteur pour déployer ce protocole qui s'intègre parfaitement à la mission de Witbe : garantir une expérience vidéo de qualité à grande échelle, peu importe l'appareil ou la plateforme. »

Le protocole DAB simplifie et unifie l'automatisation des tests de qualité à travers les marques et plateformes en venant compléter une multitude de méthodes existantes – telles les commandes infrarouges, les scripts Bluetooth, ou les solutions propriétaires. Combiné à la technologie de monitoring de Witbe, le protocole DAB permet une meilleure couverture de test, une observabilité poussée, et des flux de travail sécurisés et évolutifs.

L'intégration de DAB vient enrichir l'offre QA ( Quality Assurance – Assurance Qualité) déjà complète de Witbe, qui prend en charge des protocoles de contrôle comme l'infrarouge (IR), le Bluetooth (BT), le RF4CE ou encore les commandes vocales. Avec ce nouveau protocole, les équipes QA disposent d'un moyen supplémentaire, plus standardisé et flexible, pour piloter à distance des appareils réels. Cela permet de réduire considérablement les délais de diagnostic et de mise au point, tout en ouvrant la voie à des scénarios de test avancés : cycles de développement en continu (CI/CD), automatisation à grande échelle, ou encore supervision à distance des équipements en production.

Witbe prévoit également d'ajouter la prise en charge de DAB aux appareils legacy non compatibles nativement, comme les anciennes générations d'Android TV, Roku ou Fire TV, en tirant parti de la fonctionnalité de bridge du protocole DAB. Cela permettra aux équipes QA d'exécuter un même script DAB aussi bien sur des appareils compatibles que sur des appareils legacy .

« Chez Witbe, nous croyons aux standards open source, à la collaboration, et à l'importance de fournir aux ingénieurs QA les outils nécessaires pour travailler plus intelligemment. Il ne s'agit pas seulement de compatibilité – il s'agit d'imaginer la façon dont les gens testent leurs services vidéo dans le futur » , conclut Mathieu Planche. « DAB est entièrement open source et soutenu par certains des plus grands noms du streaming. Son adoption par Witbe renforce le leadership du groupe dans l'innovation de l'industrie. »

Pour plus d'informations sur Witbe et ses solutions : www.witbe.net .

A propos de Witbe

Leader sur le marché du monitoring et du test automatisé pour les services vidéo, Witbe offre une approche unique pour superviser la qualité d'expérience délivrée aux utilisateurs de tout type de service vidéo (live, replay, etc.), quel que soit le type d'appareil utilisé (PC, smartphone, STB, SmartTV, etc.) et à travers tous types de réseaux (fibre, 5G, OTT, etc.).

Implanté au niveau international, le groupe compte désormais plus de 300 clients, dans 50 pays différents. Opérateurs télécom, diffuseurs et fournisseurs de contenu, tous font confiance aux robots Witbe pour vérifier la qualité d'expérience de leurs services vidéo.

Witbe est côté sur le marché Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0013143872 – Mnémo : ALWIT) et possède des bureaux dans le monde entier, notamment à Paris, New York, San Francisco, Denver, Montréal, Londres, Lisbonne et Singapour.

Plus d'information sur www.witbe.net

