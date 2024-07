WITBE : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2024 - Perspectives 2024

Chiffre d'affaires du 1 er semestre 2024

Solide niveau d'activité au 1 er semestre 2024 : 10,4 M€ en légère progression de +2%

Record d'activité pour un 1 er semestre pour la zone Amériques (6,0 M€)

Perspectives 2024

Priorité donnée à l'accroissement de la rentabilité, portée par les actions d'optimisation de l'entreprise menées en 2023 et début 2024

Poursuite du déploiement des produits Witbe à l'échelle internationale, en s'appuyant sur les leviers technologiques de l'IA et le marché de la publicité vidéo

Paris, le 25 juillet 2024 – 18h00 – Witbe (Euronext Growth – FR0013143872 – ALWIT), le leader de la Supervision de la Qualité d'Expérience utilisateur (QoE) des services vidéo publie son chiffre d'affaires semestriel au titre de l'exercice 2024 (période du 1 er janvier au 30 juin 2024).

Données en M€ non auditées - Normes françaises 1 er semestre 2024 1 er semestre 2023 Variation Variation à taux de change constants Chiffre d'affaires consolidé 10,4 10,4 0% 0% Chiffre d'affaires retraité 1 10,4 10,2 +2% +2% dont EMEA 3,9 4,2 -6% -6% dont Amériques 6,0 5,9 +3% +3% dont Asie 1 0,5 0,2 +146% +146%

Au 1 er semestre 2024, Witbe a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 10,4 M€, stable par rapport au 1 er semestre 2023 (stable à taux de change constants).

Retraité des ventes aux sous-traitants asiatiques de composants électroniques nécessaires à la fabrication des WitboxOne, le chiffre d'affaires semestriel s'est établi en légère progression de +2% (+2% à taux de change constants).

Dans un contexte économique qui reste compliqué, entre plans massifs de rationalisation des coûts et des effectifs au sein de nombreux acteurs de la Tech nord-américains et mouvements de consolidation dans l'industrie du streaming, Witbe poursuit sa stratégie de déploiement de son offre de supervision des services vidéo.

Le 1 er semestre 2024 constitue ainsi une performance d'autant plus solide que Witbe avait enregistré un chiffre d'affaires retraité 1 en forte progression sur la première moitié de l'exercice l'an dernier (+16% de croissance au 1 er semestre 2023, puis -20% au 2 nd semestre 2023)

ARR des abonnements Cloud et des services de maintenance : 6,3 M€ à fin juin 2024

Le chiffre d'affaires réalisé en mode Cloud (abonnements en mode SaaS) s'est inscrit en recul de -33% au 1 er semestre 2024.

Après deux exercices consécutifs de forte croissance du Cloud (+60% en 2023 et +81% en 2022), cette évolution traduit la volonté de plusieurs clients majeurs de Witbe, principalement basés sur la zone Amériques et engagés dans des plans de réduction de leurs charges opérationnels (OPEX), de basculer d'un modèle 100% Cloud (OPEX - dépenses d'exploitation) vers un modèle hybride, combinant achat des robots et des licences logicielles associées (CAPEX - dépenses d'investissement) et location du système central et de l'hébergement en mode Cloud.

La baisse du chiffre d'affaires réalisé en mode Cloud a ainsi été compensée par des ventes de robots, des licences logicielles, des prestations de création de scripts et des abonnements à des services de maintenance corrective et évolutive des logiciels. En intégrant les prestations de maintenance logicielle, le chiffre d'affaires récurrent de Witbe s'est établi à 3,3 M€ au 1 er semestre 2024 (-16%), représentant 32% du chiffre d'affaires semestriel (contre 35% en 2023).

Afin de tenir compte du basculement de nombreux clients vers un modèle hybride, Witbe communique désormais en 2024 un ARR (Annual Recurring Revenue - Revenu Annuel Récurrent) qui totalise à la fois la valeur annuelle récurrente des contrats Cloud signés et des contrats de prestations de maintenance logicielle signés.

Au 30 juin 2024, cet ARR s'établit à 6,3 M€, constitué de 2,6 M€ d'abonnements Cloud et de 3,7 M€ d'abonnements annuels aux prestations de maintenance logicielle.

6,0 M€ de chiffre d'affaires sur la zone Amériques en progression de +3%

Sur la zone Amériques , le chiffre d'affaires semestriel s'est établi à 6,0 M€, en progression de +3% (identique à taux de change constants). Ce niveau d'activité, qui constitue un record pour un 1 er semestre, constitue une solide performance au regard de la très forte croissance de la zone au 1 er semestre 2023 (+57% de progression du chiffre d'affaires).

Après une forte hausse de +108% en 2023, les ventes de Cloud se sont inscrites en recul de -36% sur la période, tandis que les ventes de Robots, de licences logicielles et de conception de scripts associées ont progressé de +7%. Il convient de souligner la progression de +51% des prestations de maintenance au 1 er semestre 2024 sur la zone, témoin de la bonne dynamique commerciale de 2022 et 2023.

La zone Amériques demeure la 1 ère implantation commerciale de Witbe, représentant 58% des ventes totales du 1 er semestre 2024 (vs. 49% sur l'ensemble de l'année 2023).

En EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) , le chiffre d'affaires s'est élevé à 3,9 M€, en léger recul de -6% (identique à taux de change constants).

Les ventes de Cloud se sont également inscrites en recul semestriel sur la zone (-32%), partiellement compensées par la hausse de +15% des ventes de Robots, de licences logicielles et de scripts de monitoring.

La zone EMEA a représenté 38% du chiffre d'affaires semestriel 2024 de Witbe (vs. 46% en 2023).

Enfin, l' Asie a enregistré un chiffre d'affaires semestriel de 0,5 M€, contre 0,2 M€ au 1 er semestre 2023 (montant retraité des facturations de composants à marge nulle pour 199 K€ au 1 er semestre 2023). Witbe continue de recueillir les efforts commerciaux menés depuis début 2023 depuis sa base asiatique de Singapour avec une forte croissance des ventes de licences logicielles au cours du semestre écoulé.

Perspectives

Début 2024, Witbe a finalisé l'optimisation de ses opérations engagée en 2023, qui s'est traduite par une réduction de l'ordre de 20% de ses effectifs globaux, sans nuire à la capacité de croissance de la société. Le groupe, porté par ses investissements technologiques dans les domaines de l'intelligence artificielle et du monitoring des publicités, a ainsi pu continuer de déployer ses Witbox à l'international et réaliser un chiffre d'affaires en croissance au 1 er semestre.

Compte tenu du niveau d'activité anticipé au 2 nd semestre 2024 qui bénéficie d'un effet de base plus favorable, et de l'effet de l'optimisation des opérations sur l'ensemble de l'exercice 2024, cette tendance devrait se conforter et Witbe confirme ainsi viser un résultat d'exploitation positif en 2024.

A propos de Witbe

Leader sur le marché du monitoring et du test automatisé pour les services vidéo, Witbe offre une approche unique pour superviser la qualité d'expérience délivrée aux utilisateurs de tout type de service vidéo (live, replay, etc.), quel que soit le type d'appareil utilisé (PC, smartphone, STB, SmartTV, etc.) et à travers tous types de réseaux (fibre, 5G, OTT, etc.).

Implanté au niveau international, le groupe compte désormais plus de 300 clients, dans 50 pays différents. Opérateurs télécom, diffuseurs et fournisseurs de contenu, tous font confiance aux robots Witbe pour vérifier la qualité d'expérience de leurs services vidéo.

Witbe est côté sur le marché Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0013143872 – Mnémo : ALWIT) et possède des bureaux dans le monde entier, notamment à Paris, New York, San Francisco, Denver, Montréal, Londres, Lisbonne et Singapour.

Marie-Véronique Lacaze - Président-Directeur général

Mathieu Planche - Directeur général délégué

investors@witbe.net Mathieu Omnes - Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 92

momnes@actus.fr Amaury Dugast - Presse

Tél. : 01 53 67 36 74

adugast@actus.fr

1 Le chiffre d'affaires retraité exclut les facturations à marge nulle aux sous-traitants asiatiques des composants électroniques spécifiques Witbe nécessaires à la fabrication des Witbox. Ces facturations étaient nulles au 1 er semestre 2024 et s'étaient élevées à 199 K€ au 1 er semestre 2023.