WITBE : Activité du 1er semestre 2025 - Perspectives

Activité du 1 er semestre 2025

Chiffre d'affaires de 7,7 M€ en repli de -26%

Adaptation de la structure organisationnelle aux nouvelles conditions de marché, tout en préservant les fondamentaux de l'entreprise

Perspectives

Lancement de Witbe Agentic AI, une révolution dans le monde de l'automatisation intelligente des tests et du monitoring, entraînant une simplification des technologies Witbe et des gains de productivité mesurables inédits pour les clients

Paris, le 24 juillet 2025 - 18h00 - Witbe (Euronext Growth – FR003143872 – ALWIT), leader mondial du monitoring des flux vidéo et des tests automatisés post-devices, publie son chiffre d'affaires semestriel, au 30 juin 2025, au titre de l'exercice 2025 (clos le 31 décembre 2025).

Données en M€ non auditées

Normes françaises 1 er semestre 2025 1 er semestre 2024 Variation Variation à taux de change constants Chiffre d'affaires consolidé 7,7 10,4 -26% -28% dont Amériques 4,7 6,0 -22% -24% dont EMEA 2,8 3,9 -28% -28% dont Asie 0,1 0,5 -78% -76%

À l'issue du 1 er semestre de son exercice 2025, Witbe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 7,7 M€, en repli de -26% par rapport au 1 er semestre 2024 (-28% à taux de change constants). Le 2 ème trimestre a été marqué par un attentisme généralisé, principalement en raison des incertitudes et des ajustements liés à la nouvelle politique commerciale américaine baptisée Liberation Day , qui a freiné la prise de décision.

Dans la continuité de l'exercice 2024, le 1 er semestre 2025 s'est déroulé dans un environnement économique et géopolitique très dégradé sur l'ensemble des géographies, avec des reports, voire des annulations, d'investissements au sein des opérateurs, des broadcasters et des acteurs de la Tech, qui ont procédé à d'importantes opérations de rationalisation des coûts et vagues de licenciement.

À ce contexte, il convient de mentionner qu'au 1 er semestre 2024, Witbe avait enregistré une commande majeure (1,5?M€) auprès d'un opérateur télécom, qui reste un client actif et pleinement satisfait. Aucune commande similaire n'a été reçue au 1 er semestre 2025.

Il convient de noter que Witbe continue de faire évoluer son modèle de vente, afin de s'adapter au contexte économique et répondre aux demandes des clients qui souhaitent réduire leurs coûts d'exploitation (OPEX), et donc basculer sur des investissements en mode CAPEX. Cette évolution du modèle de vente n'a cependant que peu d'impact sur l'ARR ( Annual Recurring Revenue - revenu annuel récurrent) des abonnements Cloud et des services de maintenance, qui reste stable sur le semestre par rapport aux deniers chiffres communiqués.

Activité par zones géographiques

Au 1 er semestre 2025, Witbe a enregistré un recul de -22% (-24% à taux de change constants) sur la zone Amériques , par rapport à un 1 er semestre 2024 qui avait été marqué par un niveau d'activité un record pour la période (+3% de croissance au 1 er semestre 2024 après +57% au 1 er semestre 2023). La zone Amériques a représenté 62% des facturations de Witbe au 1 er semestre 2025 (vs. 53% sur l'ensemble de l'année 2024).

En EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique), le chiffre d'affaires s'est élevé à 2,8 M€, en repli de -28% (identique à taux de change constants). La zone EMEA a représenté 37% du chiffre d'affaires du 1 er semestre 2025 (vs. 43% en 2024).

Enfin, l' Asie a enregistré un chiffre d'affaires de 0,1 M€, contre 0,5 M€ un an plus tôt, revenant à son niveau d'activité du 1 er semestre 2023. La zone totalise 1% des ventes semestrielles totales de Witbe.

Simplification de la structure organisationnelle

Les actions menées l'an dernier ont permis d'alléger de 1,1 M€ les charges d'exploitation en 2024, et le plein effet de ces mesures sera observé en 2025.

Dans la continuité de ces actions, le groupe a procédé à de nouvelles évolutions organisationnelles, afin de simplifier la structure et d'améliorer la performance de l'entreprise. Ces nouvelles optimisations génèreront des économies du même ordre à compter du 2 nd semestre 2025, avec un plein effet en 2026.

De plus, les politiques de recrutement, de marketing et les dépenses de fonctionnement (frais de déplacement, VIE, portage salarial, etc.) font l'objet d'une vigilance accrue, sans obérer la capacité de la société à renouer avec la croissance lors de la reprise d'un nouveau cycle d'investissements de l'industrie, attendue au 2 nd semestre.

Perspectives 2025 : un tournant stratégique avec le lancement de Witbe Agentic AI

Le lancement de Witbe Agentic AI , qui sera officiellement dévoilé lors de l'IBC en septembre 2025, marque un tournant décisif pour Witbe et pour l'ensemble du marché du streaming, en permettant aux équipes Qualité de suivre le rythme rapide et la complexité croissante des services de streaming.

Conçue comme la première plateforme de tests et monitoring agent-native , s'appuyant sur une architecture

Gen-AI-first et combinant expertise humaine et apprentissage automatique, cette technologie introduit une nouvelle génération d'automatisation intelligente?: des agents d'intelligence artificielle (IA) capables de planifier, exécuter et analyser les tests en toute autonomie, tout en s'adaptant aux évolutions constantes des applications et des interfaces. Les bénéfices pour les clients seront immédiats?: des mises en production accélérées, une qualité d'expérience garantie, des anomalies détectées avant qu'elles n'affectent l'utilisateur final, et des coûts opérationnels largement optimisés.

En simplifiant radicalement la mise en œuvre des technologies Witbe et en abaissant considérablement les coûts associés, ce lancement constitue un puissant moteur de croissance, en stimulant non seulement l' upsell auprès des clients existants, mais aussi l'acquisition de nouveaux comptes stratégiques, en devenant le nouveau standard de tests automatisés. L'adoption massive de cette technologie fera entrer Witbe dans une nouvelle phase de croissance durable et rentable, dès la fin de 2025, consolidant la position de leader mondial de la qualité d'expérience vidéo du Groupe.

Grâce à ces leviers d'innovation, à la qualité de son portefeuille clients et à la solidité de ses fondamentaux technologiques, Witbe aborde le 2 nd semestre avec confiance et anticipe une reprise progressive de la demande, portée par la concrétisation de projets différés au cours des précédents semestres et l'ouverture d'un nouveau cycle d'investissement dans le secteur de l'intelligence artificielle.

Agenda financier 2025

Date Publication Mardi 23 septembre 2025 Résultats semestriels 2025 Mardi 27 janvier 2026 Chiffre d'affaires annuel 2025 Mardi 28 avril 2026 Résultats annuels 2025

Les publications interviendront après la clôture du marché Euronext Growth à Paris.

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire.

A propos de Witbe Leader sur le marché du monitoring et du test automatisé pour les services vidéo, Witbe offre une approche unique pour superviser la qualité d'expérience délivrée aux utilisateurs de tout type de service vidéo (live, replay, VOD, streaming OTT etc.), quel que soit le type d'appareil utilisé (PC, smartphone, STB, SmartTV, etc.) et à travers tous types de réseaux (fibre, 5G, OTT, IPTV, etc.).

Grâce à ses robots Witbox et à la Witbe Software Suite, les équipes peuvent reproduire le comportement des utilisateurs sur de vrais appareils pour tester, analyser et garantir la disponibilité, la performance et la qualité des services vidéo. Opérateurs télécoms, diffuseurs et fournisseurs de contenus?: tous font confiance à Witbe pour assurer une qualité d'expérience irréprochable à leurs abonnés.

Dernière avancée majeure, Witbe Agentic AI est le premier système de test automatisé agent-native dédié au test et monitoring des services vidéo. À l'heure où l'IA générative transforme l'industrie, les agents autonomes de Witbe planifieront, exécuteront et analyseront les tests à grande échelle, tout en s'adaptant aux évolutions d'interfaces et en optimisant en continu et de façon intelligente la détection des anomalies.

Implanté à l'international et coté sur Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0013143872 – Mnémo : ALWIT), le groupe compte plus de 300 clients dans 50 pays et dispose de bureaux dans le monde entier, notamment à Paris, New York, San Francisco, Denver, Montréal, Londres, Lisbonne et Singapour.

Plus d'information sur Witbe.net .

Marie-Véronique Lacaze - Président-Directeur général

Mathieu Planche - Directeur général délégué

investors@witbe.net Mathieu Omnes - Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 92

momnes@actus.fr Amaury Dugast - Presse

Tél. : 01 53 67 36 74

adugast@actus.fr