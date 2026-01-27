WITBE : Activité de l'exercice 2025 - Perspectives

Activité de l'exercice 2025

Chiffre d'affaires annuel de 19,6 M€, en ligne avec l'objectif (20 M€)

Rebond de l'activité au 2 nd semestre 2025 : croissance de +54% vs. 1 er semestre 2025

ARR de 8,8 M€ au 31 décembre 2025

Poursuite des actions d'optimisation des coûts au 2 nd semestre 2025

Perspectives

Un virage stratégique en 2026 avec Witbe Agentic AI, désormais en phase de déploiement opérationnel

Objectif de 22 M€ de chiffre d'affaires en 2026

Paris, le 27 janvier 2026 - 18h00 - Witbe (Euronext Growth – FR003143872 – ALWIT) , leader mondial du monitoring des flux vidéo et des tests automatisés post-devices , publie son chiffre d'affaires annuel au titre de l'exercice 2025 (clos le 31 décembre 2025).

Données en M€ (non auditées)

Normes françaises 2025 2024 Variation Variation à taux de change constants Chiffre d'affaires 1 er semestre 7,7 10,4 -26% -28% Chiffre d'affaires 2 nd semestre 11,9 11,9 0% +1% Chiffre d'affaires consolidé 19,6 22,3 -12% -10% dont Amériques 9,8 11,6 -16% -11% dont EMEA 9,2 9,4 -3% -3% dont Asie 0,6 1,0 -44% -44%

À l'issue de l'exercice 2025, Witbe a réalisé un chiffre d'affaires annuel consolidé de 19,6 M€, en repli de -12% par rapport à 2024 (-10% à taux de change constants), conforme à l'objectif de 20 M€.

Comme annoncé, le 2 nd semestre a été marqué par un rebond de l'activité, avec une croissance séquentielle de +54% entre le 1 er et le 2 nd semestre 2025.

Activité par zones géographiques

En 2025, Witbe a enregistré un recul de -16% (-11% à taux de change constants) de son activité annuelle sur la zone Amériques . Cette zone a représenté 50% des facturations de Witbe sur l'exercice 2025 (vs. 53% sur l'ensemble de l'année 2024).

En EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique), le chiffre d'affaires annuel s'est élevé à 9,2 M€, en léger recul de -3%, mais avec un fort rebond de l'activité au 2 nd semestre :

2,8 M€ de chiffre d'affaires au 1 er semestre, soit un repli de -28%

semestre, soit un repli de -28% 6,4 M€ de chiffre d'affaires au 2 nd semestre, soit une progression de +16%

La zone EMEA a représenté 47% du chiffre d'affaires 2025 (vs. 43% en 2024).

Enfin, l' Asie a enregistré un chiffre d'affaires de 0,6 M€, contre 1,0 M€ un an plus tôt (0,2 M€ de facturations à marge nulle aux sous-traitants asiatiques en 2024 – Aucune refacturation de ce type en 2025). La zone totalise 3% des ventes annuelles de Witbe.

ARR au 31 décembre 2025 : 8,8 M€

Le chiffre d'affaires réalisé en mode Cloud (abonnements en mode SaaS) a reculé de -13% sur 2025. En intégrant les prestations de maintenance logicielle (+23%), le chiffre d'affaires récurrent de Witbe s'est établi en hausse de +8% en 2025 à 7,2 M€, représentant 37% du chiffre d'affaires annuel (contre 30% en 2024).

Grâce à la force de son modèle de ventes hybride, le niveau d'ARR ( Annual Recurring Revenue - revenu annuel récurrent) des abonnements Cloud et des services de maintenance est demeuré solide à 8,8 M€ au 31 décembre 2025, contre 8,7 M€ un an plus tôt.

Poursuite des actions d'optimisation des coûts en 2025

Tout au long de l'exercice 2025, Witbe a poursuivi les mesures d'adaptation de sa structure et ses actions d'optimisation des coûts. Au 1 er semestre 2025, 1,9 M€ de baisses de charge ont déjà été matérialisées, grâce aux actions menées en 2024. La poursuite des mesures d'optimisation en 2025 va permettre de réaliser de nouvelles économies. Elles sont visibles dès le 2 nd semestre 2025 et porteront leur plein effet en 2026.

Au 31 décembre 2025, les effectifs de Witbe s'élevaient à 100 collaborateurs (hors VIE), contre 135 collaborateurs à fin 2024 et 146 à fin 2023.

Les politiques de recrutement, de marketing et les dépenses de fonctionnement continuent de faire l'objet d'une vigilance accrue en 2026.

Perspectives : un virage stratégique en 2026 avec Witbe Agentic AI

Le Groupe amorce un changement de paradigme majeur dans l'automatisation des tests et du monitoring vidéo.

Le lancement en 2025 de Witbe Agentic AI , désormais complété par Witbe Agentic SDK , permet aux broadcasters , plateformes de streaming, réseaux sociaux et opérateurs d'automatiser plus rapidement et plus simplement les tests et le monitoring de leurs services vidéo.

En s'appuyant sur des cas d'usage industrialisés combinant intelligence artificielle, puissance algorithmique et expertise métier de Witbe, acquise depuis plus de vingt-cinq ans, la solution simplifie la mise en place et la maintenance des tests et réduit significativement les coûts pour les clients.

La plateforme de monitoring et tests automatiques Witbe Agentic AI va ainsi constituer un puissant moteur de croissance dès 2026, en stimulant l' upsell auprès des clients existants et la conquête de nouveaux comptes stratégiques.

Witbe se fixe pour objectif de réaliser un chiffre d'affaires 2026 de 22 M€, accompagné d'une structure de coûts allégée grâce aux mesures prises en 2024 et 2025.

Agenda financier 2026

Date Publication Mardi 28 avril 2026 Résultats annuels 2025 Jeudi 23 juillet 2026 Chiffre d'affaires du 1 er semestre 2026 Mercredi 23 septembre 2026 Résultats semestriels 2026 Mardi 26 janvier 2027 Chiffre d'affaires annuel 2026 Mercredi 28 avril 2027 Résultats annuels 2026

Les publications interviendront après la clôture du marché Euronext Growth à Paris.

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire.

À propos de Witbe

Leader sur le marché du monitoring et du test automatisé pour les services vidéo, Witbe offre une approche unique pour superviser la qualité d'expérience délivrée aux utilisateurs de tout type de service vidéo (live, replay, VOD, streaming OTT etc.), quel que soit le type d'appareil utilisé (PC, smartphone, STB, SmartTV, etc.) et à travers tous types de réseaux (fibre, 5G, OTT, IPTV, etc.).

Grâce à ses robots Witbox et à la Witbe Software Suite, les équipes peuvent reproduire le comportement des utilisateurs sur de vrais appareils pour tester, analyser et garantir la disponibilité, la performance et la qualité des services vidéo. Opérateurs télécoms, diffuseurs et fournisseurs de contenus?: tous font confiance à Witbe pour assurer une qualité d'expérience irréprochable à leurs abonnés.

Dernière avancée majeure, Witbe Agentic AI est le premier système de test automatisé agent-native dédié au test et monitoring des services vidéo. À l'heure où l'IA générative transforme l'industrie, les agents autonomes de Witbe planifient, exécutent et analysent les tests à grande échelle, tout en s'adaptant aux évolutions d'interfaces et en optimisant en continu et de façon intelligente la détection des anomalies.

Implanté à l'international et coté sur Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0013143872 – Mnémo : ALWIT), le groupe compte plus de 300 clients dans 50 pays et dispose de bureaux dans le monde entier, notamment à Paris, New York, San Francisco, Denver, Montréal, Londres, Lisbonne et Singapour.

Plus d'information sur Witbe.net .

