WisdomTree renforce sa présence sur Euronext Paris avec six nouveaux ETF

(AOF) - WisdomTree a annoncé l'élargissement de son offre d'ETF cotés sur Euronext Paris avec l'introduction de six nouveaux fonds. WisdomTree a ainsi introduit sur la place parisienne les ETF WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF, WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF, WisdomTree Blockchain UCITS ETF, WisdomTree Megatrends UCITS ETF, WisdomTree Global Ex-USA Quality Dividend Growth UCITS ETF et WisdomTree Strategic Metals UCITS ETF.

WisdomTree Megatrends UCITS ETF est un fonds multi-thématique qui offre une exposition diversifiée aux grandes tendances structurelles de croissance à travers plusieurs secteurs.

De son côté, WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF (RARE) permet d'investir dans des sociétés mondiales d'extraction et de transformation de métaux stratégiques et de terres rares. Ces matériaux jouent un rôle clé dans l'expansion énergétique, la sécurité énergétique et le déploiement à grande échelle des technologies modernes, notamment les infrastructures liées à l'IA.

Le fonds RARE a par ailleurs suscité une forte demande de la part des investisseurs depuis le début de l'année, enregistrant 575 millions de dollars de souscriptions nettes, signe de l'intérêt croissant pour cette thématique.

Ces six ETF couvrent plusieurs segments clés de la demande des investisseurs, avec des expositions ciblées destinées à répondre à l'évolution des besoins des portefeuilles en matière d'actions, de matières premières et de stratégies thématiques.

En proposant une cotation locale, WisdomTree entend faciliter l'accès à ces produits pour les investisseurs institutionnels, les conseillers en gestion de patrimoine et les particuliers privilégiant les transactions sur leur place boursière nationale.

Avec ces nouvelles introductions, WisdomTree compte désormais 52 ETP cotés sur Euronext Paris, dont WisdomTree Eurozone Efficient Core UCITS ETF, éligible au PEA.