WisdomTree plonge après la vente d'obligations convertibles d'un montant de 475 millions de dollars en vue d'une acquisition

12 août - ** Les actions du gestionnaire d'actifs WisdomTree

WT.N ont baissé de 2% à 12,95 dollars sur un faible volume de pré-marché après une augmentation de capital liée à l'acquisition **WT, basé à New York,annonce () une offre privée de 415 millions de dollars d'obligations convertibles à 4,625% (CBs) à échéance 2030, et l'exercice intégral de l'option de surallocation de 60 millions de dollars

** La taille de l'offre de base a été augmentée de 400 millions de dollars et le prix de conversion initial a été fixé à environ 19,15 dollars, soit 45 % de plus que le dernier cours de clôture de l'action ** Elle a l'intention d'utiliser 275 millions de dollars du produit net de l'offre pour payer l'acquisition précédemment annoncée de Ceres Partners , un spécialiste de l'investissement dans les terres agricoles

** La société prévoit également d'utiliser 37 millions de dollars pour racheter environ 93 % de ses obligations à 5,75 % échéant en 2028, et 90 millions de dollars pour racheter 6,8 millions de ses actions dans le cadre de l'offre

** Si l'acquisition n'est pas réalisée, la société déclare qu'elle utilisera le produit net à des fins générales, y compris le remboursement de la dette et d'autres obligations convertibles en circulation

** Les actions de WT ont augmenté pour la sixième séance consécutive le lundi, terminant en hausse de 1,1 % à 13,12 $, donnant à la société une capitalisation boursière de 1,9 milliard de dollars

** Jusqu'à lundi, les actions ont augmenté de 26% depuis le début de l'année ** Sur les 7 analystes couvrant WT, 4 estiment qu'il s'agit d'un "achat fort" ou d'un "achat", 3 estiment qu'il s'agit d'un "maintien" et le PT médian est de 15 $, selon les données de LSEG