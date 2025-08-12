 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
WisdomTree plonge après la vente d'obligations convertibles d'un montant de 475 millions de dollars en vue d'une acquisition
information fournie par Reuters 12/08/2025 à 13:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 août - ** Les actions du gestionnaire d'actifs WisdomTree

WT.N ont baissé de 2% à 12,95 dollars sur un faible volume de pré-marché après une augmentation de capital liée à l'acquisition **WT, basé à New York,annonce () une offre privée de 415 millions de dollars d'obligations convertibles à 4,625% (CBs) à échéance 2030, et l'exercice intégral de l'option de surallocation de 60 millions de dollars

** La taille de l'offre de base a été augmentée de 400 millions de dollars et le prix de conversion initial a été fixé à environ 19,15 dollars, soit 45 % de plus que le dernier cours de clôture de l'action ** Elle a l'intention d'utiliser 275 millions de dollars du produit net de l'offre pour payer l'acquisition précédemment annoncée de Ceres Partners , un spécialiste de l'investissement dans les terres agricoles

** La société prévoit également d'utiliser 37 millions de dollars pour racheter environ 93 % de ses obligations à 5,75 % échéant en 2028, et 90 millions de dollars pour racheter 6,8 millions de ses actions dans le cadre de l'offre

** Si l'acquisition n'est pas réalisée, la société déclare qu'elle utilisera le produit net à des fins générales, y compris le remboursement de la dette et d'autres obligations convertibles en circulation

** Les actions de WT ont augmenté pour la sixième séance consécutive le lundi, terminant en hausse de 1,1 % à 13,12 $, donnant à la société une capitalisation boursière de 1,9 milliard de dollars

** Jusqu'à lundi, les actions ont augmenté de 26% depuis le début de l'année ** Sur les 7 analystes couvrant WT, 4 estiment qu'il s'agit d'un "achat fort" ou d'un "achat", 3 estiment qu'il s'agit d'un "maintien" et le PT médian est de 15 $, selon les données de LSEG

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

WISDOMTREE
13,215 USD NYSE 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 12/08/2025 à 13:50:23.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

