WisdomTree passe un accord de distribution avec l' italien Intermonte

(NEWSManagers.com) - WisdomTree vient de signer un accord de distribution avec l' italien Intermonte. Cet accord prévoit la distribution de ses portefeuilles modèles via The Intermonte Eye (T.I.E.), la nouvelle marque d' Intermonte dédiée aux conseillers financiers et aux banquiers privés. Cinq portefeuilles modèle de WisdomTree seront intégrés sur la plate-forme T.I.E. : le WisdomTree Growth Model Portfolio, le WisdomTree Income Model Portfolio, le WisdomTree Balnaced Model Portfolio, le WisdomTree Thematic Model Portfolio et le WisdomTree Commodity Model Portfolio.