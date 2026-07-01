WisdomTree lance un ETF mondial axé sur les actions à haut dividende

(Zonebourse.com) - WisdomTree a annoncé le lancement du WisdomTree Global High Dividend UCITS ETF (WDIV), un ETF destiné à offrir une exposition aux sociétés à fort rendement du dividende des marchés développés. Le fonds, dont le ratio de frais totaux (TER) s'élève à 0,35 %, est désormais coté sur Xetra, Borsa Italiana et le SIX Swiss Exchange. Une cotation à la Bourse de Londres est prévue le 2 juillet.

L'ETF réplique l'évolution du WisdomTree Global High Dividend UCITS Index, un indice propriétaire qui privilégie une approche de pondération fondée sur les fondamentaux plutôt que sur la capitalisation boursière. Les entreprises sont sélectionnées en fonction de leur rendement du dividende, puis pondérées selon le montant des dividendes effectivement distribués. Cette méthodologie vise à renforcer l'exposition aux facteurs High Dividend et Value, tout en maintenant une diversification géographique et sectorielle.

Le processus de sélection repose sur plusieurs filtres successifs. Les sociétés doivent répondre à des critères de liquidité, de distribution de dividendes et de responsabilité environnementale, sociale et de gouvernance (ESG). Elles sont ensuite évaluées à l'aide d'un Composite Risk Score propriétaire, qui combine des critères de qualité et de momentum afin d'écarter les entreprises les plus risquées ou susceptibles de constituer des " value traps ". Les 300 sociétés présentant les rendements du dividende les plus élevés sont finalement retenues et pondérées en fonction de leurs flux de dividendes ajustés, avec des plafonds destinés à limiter la concentration par valeur, secteur et pays.

WisdomTree souligne que les entreprises versant régulièrement des dividendes affichent généralement une gestion disciplinée de leur trésorerie et une volonté durable de rémunérer leurs actionnaires.

Selon le gestionnaire, les actions à dividende constituent ainsi une source de revenus récurrents, tout en offrant un potentiel d'appréciation du capital sur le long terme.

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