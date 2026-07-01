 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

WisdomTree lance un ETF mondial axé sur les actions à haut dividende
information fournie par AOF 01/07/2026 à 10:51

(Zonebourse.com) - WisdomTree a annoncé le lancement du WisdomTree Global High Dividend UCITS ETF (WDIV), un ETF destiné à offrir une exposition aux sociétés à fort rendement du dividende des marchés développés. Le fonds, dont le ratio de frais totaux (TER) s'élève à 0,35 %, est désormais coté sur Xetra, Borsa Italiana et le SIX Swiss Exchange. Une cotation à la Bourse de Londres est prévue le 2 juillet.

L'ETF réplique l'évolution du WisdomTree Global High Dividend UCITS Index, un indice propriétaire qui privilégie une approche de pondération fondée sur les fondamentaux plutôt que sur la capitalisation boursière. Les entreprises sont sélectionnées en fonction de leur rendement du dividende, puis pondérées selon le montant des dividendes effectivement distribués. Cette méthodologie vise à renforcer l'exposition aux facteurs High Dividend et Value, tout en maintenant une diversification géographique et sectorielle.

Le processus de sélection repose sur plusieurs filtres successifs. Les sociétés doivent répondre à des critères de liquidité, de distribution de dividendes et de responsabilité environnementale, sociale et de gouvernance (ESG). Elles sont ensuite évaluées à l'aide d'un Composite Risk Score propriétaire, qui combine des critères de qualité et de momentum afin d'écarter les entreprises les plus risquées ou susceptibles de constituer des " value traps ". Les 300 sociétés présentant les rendements du dividende les plus élevés sont finalement retenues et pondérées en fonction de leurs flux de dividendes ajustés, avec des plafonds destinés à limiter la concentration par valeur, secteur et pays.

WisdomTree souligne que les entreprises versant régulièrement des dividendes affichent généralement une gestion disciplinée de leur trésorerie et une volonté durable de rémunérer leurs actionnaires.

Selon le gestionnaire, les actions à dividende constituent ainsi une source de revenus récurrents, tout en offrant un potentiel d'appréciation du capital sur le long terme.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.

Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 01.07.2026 11:44 

    Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,25% pour le Dow Jones .DJI , de 0,29% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,54% pour le Nasdaq .IXIC : * NIKE

  • ( AFP / CLEMENT MAHOUDEAU )
    France: l'activité manufacturière s'est redressée en juin
    information fournie par Boursorama avec AFP 01.07.2026 11:28 

    L'activité manufacturière "a renoué avec la croissance" en juin, l'indice qui la synthétise repassant au-dessus du seuil de 50 qui distingue repli et croissance du secteur, selon l'indice PMI publié mercredi par S&P Global. L'indice, élaboré à partir de données ... Lire la suite

  • Marche en hommage à Mehdi Kessaci, à Marseille, le 22 novembre 2025 ( AFP / CLEMENT MAHOUDEAU )
    Meurtre de Mehdi Kessaci: quatre autres suspects interpellés
    information fournie par AFP 01.07.2026 11:01 

    Quatre autres suspects ont été interpellés mardi dans l'enquête sur le meurtre à Marseille de Mehdi Kessaci, dont le frère Amine est une figure de la lutte contre le narcotrafic, ont indiqué mercredi une source policière et une autre source proche du dossier, confirmant ... Lire la suite

  • ( AFP / PHILIPPE HUGUEN )
    Montant, durée, conditions : tout ce qu'il faut savoir du nouveau congé de naissance
    information fournie par Boursorama avec Media Services 01.07.2026 11:00 

    Davantage de temps auprès de son bébé, en étant indemnisé: à partir de mercredi, les jeunes parents peuvent profiter d'un nouveau congé de naissance. Le point sur ce dispositif, présenté par le gouvernement comme une mesure de soutien à la natalité, en déclin en ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
35,34 +15,19%
CAC 40
8 365,91 -0,45%
Pétrole Brent
71,94 -1,34%
SOITEC
120,45 +2,69%
ABIVAX
115,5 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank