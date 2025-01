WisdomTree lance un ETF exposé aux métaux indispensables à la transition énergétique

(AOF) - WisdomTree lance le fonds WisdomTree Strategic Metals UCITS ETF. Ce produit permet une exposition ciblée aux métaux indispensables à la transition énergétique. Sa stratégie consiste à répliquer le cours de l’indice WisdomTree Energy Transition Metals Commodity Ucits.

Le portefeuille est actuellement composé de cuivre, nickel, aluminium, argent, zinc, étain, plomb, platine, lithium et cobalt. Il est rééquilibré deux fois par an dans le cadre d'un processus d'examen régulier, qui permet de déterminer si des métaux supplémentaires peuvent être ajoutés en fonction de différents critères d'inclusion, tels que la pertinence dans les thèmes de transition énergétique et la liquidité.

Le fonds est classé en tant que fonds relevant de l'article 8 du SFDR. Le fonds cote dès aujourd'hui sur Börse Xetra et Borsa Italiana, et est accompagné d'une part protégée contre le risque de change en euro. Il arrivera sur le London Stock Exchange le 15 janvier 2025 accompagné d'une part protégée contre le risque de change en livre sterling.