WisdomTree lance un ETF exposé à 14 thématiques

L'indice propriétaire est conçu pour répliquer la performance des entreprises internationales impliquées dans les mégatendances mondiales, notamment les évolutions sociales, technologiques, environnementales ou géopolitiques définies dans la classification thématique de WisdomTree, et qui répondent aux critères ESG de WisdomTree.

(AOF) - WisdomTree a lancé aujourd’hui un ETF qui offre aux investisseurs une exposition diversifiée à 14 thématiques : WisdomTree Megatrends UCITS ETF (WMGT). Sa stratégie vise à répliquer le cours et le rendement, avant frais et dépenses, de l’indice WisdomTree Global Megatrends Equity.

