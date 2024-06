WisdomTree lance un ETF d’actions durables mondiales

Le fonds WisdomTree Global Sustainable Equity UCITS est coté aujourd'hui sur Börse Xetra et sera disponible sur le London Stock Exchange le 12 juin 2024.

Il s'agit du troisième ETF de WisdomTree relevant de l'article 9, après les lancements des fonds WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF et WisdomTree Recycling Decarbonisation UCITS ETF.

(AOF) - WisdomTree a lancé une stratégie d’actions durables, le fonds WisdomTree Global Sustainable Equity UCITS (WSDG), en collaboration avec Irish Life Investment Managers. Classé article 9 selon la réglementation SFDR, il vise à répliquer le cours et le rendement, de l’indice Solactive WisdomTree Global Sustainable Equity UCITS.

