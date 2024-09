WisdomTree lance un ETC sur le gaz naturel européen

(AOF) - WisdomTree a introduit le fonds WisdomTree European Natural Gas ETC (TTFW) sur le London Stock Exchange, la Borsa Italiana et le Börse Xetra. Il vise à répliquer la performance de l’indice BNP Paribas Rolling Futures W0 TZ. Ce dernier est conçu pour offrir aux investisseurs une exposition au gaz négocié sur le Title Transfer Facility (TTF) aux Pays-Bas, qui est la plateforme européenne de négociation de gaz servant de référence pour les prix en Europe.

Nitesh Shah, Directeur de la recherche sur les matières premières et la macroéconomie pour l'Europe chez WisdomTree, a déclaré: " Le Dutch Title Transfer Facility est l'indice de référence le plus représentatif et le plus liquide du gaz naturel en Europe, ce qui en fait l'outil idéal pour une exposition stratégique aux fluctuations de prix et pour les opérations de couverture. "