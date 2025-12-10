WisdomTree lance sa gamme d'ETF UCITS Value

(AOF) - WisdomTree annonce le lancement de sa gamme d'ETF UCITS Value, offrant des expositions aux marchés internationaux, européens et américains. Ces ETF visent à répliquer la performance, avant frais et charges, des indices Value propriétaire de WisdomTree, et affichent un total des frais sur encours compris entre 0,20 % et 0,25 %. Cotés sur BörseXetra et BorsaItaliana, et prochainement sur la Bourse de Londres, le 11 décembre, ces nouveaux ETF ciblent des sociétés présentant des valorisations attractives, des fondamentaux solides et une politique disciplinée de rémunération des actionnaires.

Les valeurs sont également filtrées selon des critères de qualité et de momentum pour exclure les sociétés présentant des données fondamentales dégradées ou des dynamiques de cours défavorables.

Cette nouvelle offre d'ETF vient compléter la gamme d'ETFUCITS à bêta stratégique de WisdomTree, qui englobe des stratégies High Dividend (dividendes élevés), Small Cap (petites capitalisations), Quality Growth (croissance de qualité) et QualityDividendGrowth (croissance de qualité des dividendes).