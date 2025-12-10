 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 019,45
-0,41%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

WisdomTree lance sa gamme d'ETF UCITS Value
information fournie par AOF 10/12/2025 à 11:52

(AOF) - WisdomTree annonce le lancement de sa gamme d'ETF UCITS Value, offrant des expositions aux marchés internationaux, européens et américains. Ces ETF visent à répliquer la performance, avant frais et charges, des indices Value propriétaire de WisdomTree, et affichent un total des frais sur encours compris entre 0,20 % et 0,25 %. Cotés sur BörseXetra et BorsaItaliana, et prochainement sur la Bourse de Londres, le 11 décembre, ces nouveaux ETF ciblent des sociétés présentant des valorisations attractives, des fondamentaux solides et une politique disciplinée de rémunération des actionnaires.

Les valeurs sont également filtrées selon des critères de qualité et de momentum pour exclure les sociétés présentant des données fondamentales dégradées ou des dynamiques de cours défavorables.

Cette nouvelle offre d'ETF vient compléter la gamme d'ETFUCITS à bêta stratégique de WisdomTree, qui englobe des stratégies High Dividend (dividendes élevés), Small Cap (petites capitalisations), Quality Growth (croissance de qualité) et QualityDividendGrowth (croissance de qualité des dividendes).

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank