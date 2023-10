WisdomTree lance l’ETF US Efficient Core en Europe

(AOF) - WisdomTree lance le fonds WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF. Le fonds vise à répliquer le cours et le rendement avant frais et dépenses, de l’indice WisdomTree US Efficient Core UCITS. Coté dès aujourd’hui sur Börse Xetra et Borsa Italiana, il arrivera sur le London Stock Exchange le 18 octobre 2023.

" L'indice est conçu pour offrir une exposition de 90% aux actions américaines à capitalisation élevée, et de 60% aux contrats à terme sur les bons du Trésor américain, fournissant une alternative à effet de levier plus efficiente en termes de capital au portefeuille 60/40 traditionnel. Cet ETF est le premier de sa catégorie en Europe ", explique WisdomTree.

Pierre Debru, directeur de la recherche quantitative et des solutions multi-actifs chez WisdomTree, a déclaré : " Bien qu'elle puisse présenter une volatilité similaire à une allocation exclusivement tournée vers les actions au fil des cycles de marché, nos recherches démontrent que cette stratégie est susceptible de réduire les baisses de valeur tout en générant des rendements ajustés au risque supérieurs. En outre, elle peut être utilisée pour remplacer une combinaison d'actions et d'obligations, dans le but de créer un portefeuille plus efficace qui libère de l'espace pour d'autres allocations de diversification ou pour des stratégies alternatives, telles que les matières premières diversifiées, l'or ou les actifs digitaux. "