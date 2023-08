WisdomTree lance des parts couvertes pour un de ses fonds ETF

(AOF) - WisdomTree a étendu sa gamme phare Quality Dividend Growth aux parts couvertes contre le risque de change en euros et livre sterling pour le fonds WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF sur le London Stock Exchange, Borse Xetra et Borsa Italiana. WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - GBP Hedged (DGRB) et WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR Hedged Acc (DGRE) ont un Taux de Frais sur Encours (TFE) de 0,35 %.

La stratégie WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF filtre tout d'abord les entreprises ayant des politiques de dividendes durables. Parmi celles-ci, la stratégie sélectionne ensuite les sociétés ayant le meilleur classement combiné en termes de croissance des revenus, de rendement des capitaux propres et de rendement des actifs.

WisdomTree applique aussi les filtres décrits dans sa politique ESG ainsi qu'un score de risque propriétaire (" Composite Risk Score ") qui s'appuie sur les facteurs qualité et momentum. Ce score de risque permet de retirer les entreprises les plus risquées et de limiter le piège à valeur (" value trap ").

Chaque entreprise est ensuite pondérée en fonction du dividende distribué (capitalisation boursière x rendement du dividende), ce qui permet d'introduire de la discipline dans les valorisations.

Ces étapes combinées permettent à WisdomTree d'offrir une exposition unique et réfléchie aux facteurs Qualité et Valeur. Il s'agit d'une stratégie " cœur de portefeuille " équilibrée, offrant une exposition à des sociétés de haute qualité, très profitables et susceptibles de croitre leurs dividendes, tout en maintenant une valorisation raisonnable.