WisdomTree innove avec un ETF axé sur les marchés véritablement émergents

WisdomTree souhaite revenir à l’essence même des stratégies liées aux marchés émergents. Le fournisseur américain a annoncé ce 15 avril le lancement du WisdomTree True Emerging Markets Ucits ETF (WEM). L’ETF est coté depuis le 15 avril sur Börse Xetra, Borsa Italiana, Euronext Paris et SIX Swiss Exchange, et sera listé le 16 avril sur le London Stock Exchange. Avec le WisdomTree True Emerging Markets UCITS Index comme indice de référence, le produit présente des frais totaux de 0,25%.

A la différence des ETF traditionnels sur ces marchés , WisdomTree veut apporter «une exposition diversifiée à des pays véritablement émergents en termes de développement économique et de maturité des marchés financiers» . Concrètement, l’ETF exclut la Chine, la Corée du Sud et Taïwan.

Des pays qui sont généralement présents dans les stratégies classiques sur les marchés émergents et qui ont pris une place prépondérante : «Une exposition large aux marchés émergents peut de plus en plus se comporter comme une allocation concentrée sur quelques pays ou titres» , justifie un communiqué.

WisdomTree vise à s’éloigner de la classification historique pour utiliser ses propres critères : «Ce lancement offre aux investisseurs une approche plus intentionnelle d’accéder à la croissance des marchés émergents […] tout en venant compléter de manière disciplinée et transparente des allocations actions globales plus larges» , affirme Alexis Marinof, directeur général Europe chez WisdomTree.

L’objectif de ce fonds est notamment d’identifier les pays qui correspondent encore à la définition de «véritables marchés émergents» . Le cadre prend en compte les données macroéconomiques – qu’il s’agisse de la classification du FMI (Fonds monétaire international), du PIB par habitant, de l’indice de développement humain des Nations Unies, de la notation souveraine et de la dynamique de croissance du PIB – ainsi que des notions d’accessibilité et de négociabilité des marchés actions locaux.

L’émetteur a donc défini des pays émergents, encore souvent sous pondérés, mais qui possèdent une forte croissance tirée par le développement. Il estime que les économies des pays retenus sont soutenues par les dynamiques démographiques, les avancées numériques et la faible pénétration des marchés financiers pour assurer un potentiel de croissance à l’avenir. WisdomTree cite notamment l’Afrique du Sud, l’Arabie Saoudite, le Brésil, le Mexique, l’Inde, l’Indonésie et le Vietnam .

Bastien Boname