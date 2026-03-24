WisdomTree hésite après une émission d'obligations convertibles de 525 millions de dollars destinée à financer des fusions et acquisitions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 mars - ** Les actions du gestionnaire d'actifs WisdomTree

WT.N ont légèrement baissé avant la cloche à 13,46 $ après avoir obtenu une augmentation liée à l'acquisition ** WT, basé à New York, annonce le prix d'une offre privée d'obligations convertibles à 4,5 % d'un montant de 525 millions de dollars (CBs) à échéance du 1er octobre 2031

** Le prix de conversion initial de 21,58 $ représente une prime de 60 % par rapport à la dernière clôture de l'action à 13,49 $ ** WT a l'intention d'utiliser environ 200 millions de dollars du produit net de l'offre pour payer l'acquisition précédemment annoncée d'Atlantic House Holdings , un gestionnaire d'investissement spécialisé dans les produits dérivés basé à Londres

** Elle prévoit également d'utiliser environ 303 millions de dollars de ces fonds pour payer la contrepartie en espèces afin d'échanger ses obligations convertibles (CBs) de 3,25 % à échéance 2029, et tout reliquat pour d'autres fins générales, y compris le remboursement de dettes et d'autres obligations convertibles en cours

** La société a une capitalisation boursière de 1,9 milliard de dollars

** Jusqu'à lundi, l'action a augmenté de près de 11 % depuis le début de l'année et a perdu environ 24 % par rapport au sommet intrajournalier de 17,68 $ atteint le 5 mars

** 5 des 7 analystes considèrent l'action comme un "achat fort" ou un "achat", 2 comme un "maintien"; PT médian de 20 $, selon les données de LSEG