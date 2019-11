WisdomTree cède sa gestion canadienne à CI Financial

(NEWSManagers.com) -

Le gestionnaire britannique et fournisseur d'indices ETF/ETP, WisdomTree Investments, a conclu un accord définitif pour la cession de sa filiale canadienne, WisdomTree Asset Management Canada à CI Financial Corp, une société canadienne indépendante offrant des services de conseil en gestion d'actifs et en gestion de fortune.

Selon les termes de l'accord, CI Financial va racheter 100% du capital de WisdomTree Canada pour un montant compris entre 7 millions et 13 millions de dollars canadiens en cash, en fonction de certains objectifs de croissance des actifs sous gestion au cours des trois prochaines années. La transaction, qui doit encore être approuvée par les actionnaires des fonds de WisdomTree Canada et par les autorités réglementaires, devrait être bouclée dans le courant du premier trimestre 2020.

" Nous avons eu beaucoup de succès sur le marché canadien au cours des trois dernières années. Cette transaction nous permet de bénéficier de l'envergure et des ressources de CI Financial et de participer de façon plus rentable à la croissance continue du marché canadien des ETF en fournissant des licences indicielles pour chacun des fonds WisdomTree Canada qui suivent actuellement les indices exclusifs de WisdomTree." , explique dans un communiqué Jonathan Steinberg, directeur général de WisdomTree.

WisdomTree gère environ 62 milliards de dollars d'actifs dans le monde, essentiellement en ETF et ETP, mais ne détaille pas les encours au Canada.