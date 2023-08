WisdomTree ajoute à sa gamme trois ETP à effet de levier

- Un fournisseur pour le moins prolifique. WisdomTree, spécialiste des ETP (Exchange traded products), annonce ce 16 août 2023 lancer trois ETP à effet de levier.WisdomTree CAC 40 3x Daily Leveraged (3CAC) et WisdomTree CAC 40 3x Daily Short (3CAS) offrant 3x fois et -3x la performance de l’indice CAC 40, sont cotés sur Börse Xetra et Euronext Paris avec respectivement des taux de frais sur encours (TFE) de 0,75?% et 0,80?%. WisdomTree est le seul fournisseur d’ETP en Europe à offrir des expositions à effet de levier et inverse journalières (3x et -3x) pour l’indice boursier parisien.Concomitamment, le promoteur a coté sur le London Stock Exchange, Börse Xetra et Borsa Italiana, WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Short (3BAS). Il complète l’ETP WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged déjà existant et son TFE est fixé à 0,89?%. A lire aussi: WisdomTree rachète des activités européennes d’ETF Securities Ces lancements suivent ceux réalisés le 31 juillet dernier. WisdomTree a en effet procédé à la cotation des ETPs WisdomTree WTI Crude Oil 3x Daily Short, WisdomTree WTI Crude Oil 3x Daily Leveraged, WisdomTree Brent Crude Oil 2x Daily Leveraged et WisdomTree Industrial Metals - EUR Daily Hedged ETPs à la Börse Xetra.Au total, sa gamme de 112 ETP à effet de levier et inverse pèse 1,8 milliard de dollars sous gestion.

Valérie Riochet