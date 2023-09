WisdomTree active le staking sur son ETP exposé à l’Ethereum

(AOF) - WisdomTree a annoncé qu’il avait activé le staking sur le produit négocié en bourse (ETP) WisdomTree Physical ethereum (ETHW). Le pourcentage de rendement annuel sur l’Ethereum varie entre 4 et 8 %. WisdomTree Physical ethereum est coté sur Börse Xetra, SIX, et sur Euronext à Paris et Amsterdam.

Mirva Anttila, Responsable de la Recherche sur les actifs numériques, WisdomTree, a déclaré : " La mise à jour Shapella a été une avancée majeure pour le réseau Ethereum, permettant le retrait des ether stakés et des récompenses de staking liées. Elle a également complété la transition d'Ethereum vers un réseau de type preuve d'enjeu (Proof-of-Stake). Fournir des récompenses de staking aux investisseurs implique de nombreux défis, qui ont cependant été surmontés : nous pouvons désormais fournir les récompenses de staking aux investisseurs avec une approche axée sur la gestion du risque. "

Alexis Marinof, Responsable de l'Europe, WisdomTree, a ajouté : " Le staking a le potentiel de rendre l'investissement dans les cryptomonnaies plus attractif pour les investisseurs. Nous nous sommes engagés à concevoir et à améliorer des produits qui s'alignent avec les besoins des investisseurs ".