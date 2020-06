Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wirecard demande l'ouverture d'une procédure de dépôt de bilan Reuters • 25/06/2020 à 10:40









BERLIN, 25 juin (Reuters) - La société allemande de paiements électroniques Wirecard WDIG.DE , au centre d'un scandale depuis la découverte d'un trou de 1,9 milliard d'euros dans ses comptes, a annoncé jeudi qu'elle demandait l'ouverture d'une procédure de dépôt de bilan. La cotation du titre a été suspendue à la Bourse de Francfort juste avant cette annonce. L'action Wirecard a perdu plus de 90% de sa valeur depuis que les auditeurs d'EY (Ernest & Young) ont refusé de certifier les comptes de l'entreprise pour l'année 2019. L'affaire a conduit à la démission de Markus Braun, président du directoire de l'entreprise, soupçonné par la justice allemande d'avoir gonflé le bilan du groupe afin de le rendre plus attractif aux yeux des investisseurs et des clients. (Douglas Busvine version française Bertrand Boucey et Henri-Pierre André)

Valeurs associées WIRECARD AG XETRA -79.68%