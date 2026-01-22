Winmark s'ajoute au S&P SmallCap pour remplacer Guess

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 janvier - ** Les actions de la société de franchisage Winmark WINA.O ont bondi de 4,2 % pour atteindre un plus haut de trois mois à 465,23 $ tôt jeudi, alors que la société s'apprête à rejoindre l'indice S&P SmallCap 600 .SPCY la semaine prochaine ** WINA remplacera le distributeur de vêtements Guess GES.N dans l'indice SPCY à compter du lundi 26 janvier, selon S&P Dow Jones Indices en fin de semaine ** GES a été privatisé par un groupe comprenant ses cofondateurs, son directeur général et Authentic Brands, propriétaire de Reebok, dans le cadre d'une transaction de 1,4 milliard de dollars annoncée en août

** L'analyste Melissa Roberts de Stephens a déclaré qu'elle prévoyait que les fonds passifs devraient acheter environ 403 000 actions, ce qui implique cinq jours de demande d'achat

** La société WINA, basée à Minneapolis, Minnesota, a ~3,6 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière d'environ 1,6 milliard de dollars en date du mercredi

** Les actions WINA ont été échangées à hauteur de 19 000 jusqu'à présent jeudi, contre un volume d'environ 89 000 pour la 10-DMA, selon le LSEG

** Avec le mouvement de la séance, les actions WINA sont en hausse de 15% pour commencer 2026 et de près de 25% sur les 12 derniers mois