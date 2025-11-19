Wingtech demande au gouvernement néerlandais de se retirer de l'affaire Nexperia

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Refonte pour corriger la syntaxe du titre)

Un porte-parole de Wingtech 600745.SS , l'entreprise chinoise propriétaire du fabricant de puces néerlandais Nexperia, a demandé mercredi au gouvernement néerlandais de se retirer d'un procès pour mauvaise gestion de l'entreprise.

Ce commentaire fait suite à la nouvelle selon laquelle le gouvernement a suspendu une intervention de l'État chez Nexperia, ce qui a déclenché un conflit et aggravé les tensions entre les activités européennes et chinoises de l'entreprise. L'État reste partie prenante dans une affaire connexe qui a conduit à la révocation de l'ancien directeur général de Nexperia et fondateur de Wingtech, Zhang Xuezheng, une décision que Wingtech rejette.