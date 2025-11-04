 Aller au contenu principal
Wingstop recule après la prévision d'une baisse annuelle de ses ventes à magasins comparables
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 14:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 novembre - ** Les actions de la chaîne de restaurants Wingstop WING.O chutent de ~9% à 205,53 $ avant bourse

** La société révise ses ventes à magasins comparables pour 2025 et prévoit une baisse de 3% à 4%, contre une hausse d'environ 1% attendue précédemment

** Les ventes nationales à magasins comparables du 3ème trimestre ont chuté de 5,6%, contre une baisse de 1,9% au 2ème trimestre

** Bénéfice ajusté par action au 3ème trimestre: 1,09 $, comparé à l'estimation des analystes de 93 cents par action, selon les données de LSEG

** Les chaînes de restauration rapide ont été confrontées à une faible demande, et le trafic devrait encore diminuer au cours du second semestre de l'année

** 21 des 29 sociétés de courtage évaluent l'action à "acheter" ou plus et 8 à "conserver"; leur prévision médiane est de 357,5 $

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 24,68 % depuis le début de l'année

